九巴再推學生「買二送一」月票優惠 計及政府補貼搭十程日均車費僅15元

九巴宣布，推出新一期學生「買二送一」優惠，合資格人士於4至6月內登記優惠、購買及啟動首張九巴月票，之後再連續購買第二和第三張，即可獲贈等同一張九巴月票票價的八達通增值額。九巴指，計及政府公共交通費用補貼，即是約$15就能享用一天內搭十程九巴及龍運路線。

月票適用於接駁落馬洲福田口岸B1線

九巴指，現時九巴月票劃一每張 $800，連同「買二送一」優惠及政府公共交通費用補貼，平均每日只需約$15，即可於90日內每日10程乘搭逾450條九巴及龍運路線，以及兩程B1線往返落馬洲福田口岸（K12、K14、K17、K18、九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線除外），同時亦可以二七折優惠乘搭九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線，往返港九新界、機場、港珠澳大橋、香園圍口岸及福田口岸。