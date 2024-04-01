九巴再推學生「買二送一」月票優惠 計及政府補貼搭十程日均車費僅15元

九巴宣布，推出新一期學生「買二送一」優惠，合資格人士於4至6月內登記優惠、購買及啟動首張九巴月票，之後再連續購買第二和第三張，即可獲贈等同一張九巴月票票價的八達通增值額。九巴指，計及政府公共交通費用補貼，即是約$15就能享用一天內搭十程九巴及龍運路線。
月票適用於接駁落馬洲福田口岸B1線
九巴指，現時九巴月票劃一每張 $800，連同「買二送一」優惠及政府公共交通費用補貼，平均每日只需約$15，即可於90日內每日10程乘搭逾450條九巴及龍運路線，以及兩程B1線往返落馬洲福田口岸（K12、K14、K17、K18、九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線除外），同時亦可以二七折優惠乘搭九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線，往返港九新界、機場、港珠澳大橋、香園圍口岸及福田口岸。
透過「club1933」啟動
持有有效「學生身分」個人八達通或八達通產品的「club1933」會員，於2024年4月1日至2024年6月30日期間於club1933優惠活動頁面登記其「學生身分」個人八達通卡或八達通產品及購買並啟動一張九巴月票，並以同一張或同一個已登記的八達通卡或八達通產品連續購買另外兩張月票，方可於第三張九巴月票生效日後十個工作天至三十日內，經由八達通App或於八達通服務站領取相等於一張九巴月票價值的八達通增值額，相等於「買二送一」。