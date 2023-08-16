九巴向安老院舍捐贈巴士站牌 助認知障礙長者接受治療

對於患有認知障礙症的長者而言，為他們設計和建立友善社區，能有效促進治療。九巴6月至8月初先後向四間安老院舍捐贈「愛心巴士站牌」。九巴表示，當長者遊走時，巴士站帶來的熟悉感能讓長者逗留，減輕緊張情緒，由院舍職員或治療師陪伴，在安全及輕鬆的環境下，進行合適的輔導和治療。

4間受惠的安老院舍包括蔚耆苑、嘉瑞園護養院、伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院，以及保安局周鴻標老人日間護理中心。有參與計劃的院舍表示，仿真巴士站能令認知障礙症長者回想起過去的生活片段，促使長者逗留及接受輔導，更有效進行治療，以及減低走失風險。

「尋‧耆‧跡」計劃助家屬尋回認知障礙症的失走長者

此外，九巴亦推出「尋‧耆‧跡」計劃，利用全線車隊的信息系統及八達通卡號碼，協助家屬尋回患有認知障礙症的走失長者。家屬可透過九巴尋人專線(撥打電話27454466，選擇語言後再按「8」字)或智能手機應用程式App1933「即時對話」功能(主頁揀選「招聘人才／其他」，再選擇「尋找走失長者」)，提供走失長者資料包括長者八達通號碼。

當長者以該八達通拍卡登車時，巴士上的駕駛提示器便會發出特別聲響，提示車長照顧長者，以及在行車安全情況下通知公司，九巴顧客服務熱線職員亦會與家屬保持聯繫。在失蹤長者與家人團聚後，電腦系統的八達通紀錄會隨即銷毀。九巴呼籲，家中有認知障礙症長者的家屬，預先保留長者的八達通號碼，一旦長者走失，可成為尋人的重要線索。