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2022-09-20 17:19:42

九巴周六3車廠辦招聘日　計劃港島設員工接送點吸人

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九巴周六3車廠辦招聘日 計劃港島設員工接送點吸人

九巴周六3車廠辦招聘日，計劃港島設員工接送點吸人。(資料圖片)

就業市場持續改善，九巴本周六(24日)再有招聘，於轄下3間車廠舉辦「聯廠招聘日」，方便應徵者到就近的車廠面試；又宣布計劃將於港島增設員工車接送點，方便港島居民加入九巴。

3間車廠分別位於九龍灣車廠、沙田車廠及屯門車廠，「聯廠招聘日」安排即場面試，有意成為車長的應徵者更可即場試車。今次招聘職位包括車長、維修人員、站長、車務督察、站務管理員等前線崗位外，亦招募店務助理、顧客服務助理，及顧客熱線代表等顧客服務崗位。其中車長除職職位，也提供半職及時薪選項，上班時間和模式切合不同人士的需要。

不論半職或全職九巴、龍運員工，均可享有全面的福利待遇，包括有薪用膳及小休時間、免費乘車證、兩張或以上家屬乘車證，涵蓋門診及住院的醫療保障、年尾底薪雙糧及子女獎學金等多項福利。

除「聯廠招聘日」，九巴亦會於不同地點舉行招聘日：

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九巴人力資源部主管楊耀偉表示，疫情下九巴承諾「三不政策」—不裁員、不減薪及不強迫放無薪假，為員工提供穩定工作環境。他說，九巴十分感謝員工緊守崗位，亦已率先在本年6月為前線員工加薪3.5%，相信能為有意加入九巴的應徵者增強信心，希望透過公司具吸引力的薪酬福利，招攬各行各業、不同族群的人士加入九巴，為日後通關和市場復甦工作做好準備。

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