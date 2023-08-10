九巴周日辦體驗日 即場招聘車長等職位 展出電動巴及古董巴

九巴將於本周日(13日)在九巴沙田車廠舉辦「九巴有請‧體驗日」，當日將展出最新投入服務的純電動雙層巴士，以及古董巴士。此外，當日亦設有即場面試，供有意加入九巴的市民參與。九巴又指，當日也是「夏日賞童遊」的活動日子，小童可以免費無限次乘搭九巴及龍運逾 450條路線。

「九巴有請‧體驗日」將於周日上午10時至下午4時舉行。九巴當日即場招募車長、技術訓練生、車務督察、助理站長、站務管理員等不同前線職位，並提供職位要求等就業資訊。有意應徵者更可獲安排即場面試，應徵車長的求職者可獲安排試車。九巴表示，有意參加即場面試者可攜同證件相一張、履歷表、學歷及工作證明，應徵車長者須攜同有效駕駛執照。

展出古董巴士及雙層電巴

此外，九巴當日將展出久未露面的「長牛」丹拿E型「AD7336」及九巴最新投入服務的純電動雙層巴士，參加者可以在現場職員安排下登上純電動雙層巴士，參觀電巴的綠色環保設備和的車廂佈局，亦可以手持九巴準備的道具與雙層電巴合照。

活動當日亦是「夏日賞童遊」小童免費乘車日適用日子，兒童當日可以無限次免費乘搭九巴及龍運營運的巴士，路線K12、K14、K17、K18除外。年齡介乎三至十一歲，合資格使用小童八達通的人士，只需於上車時以小童八達通拍卡，活動日該八達通所扣除的車資將設定為$0，。

九巴表示，當日開辦特別路線 90R [沙田站 ⇌ 九巴沙田車廠]及 ST1 [九巴沙田車廠地下 ⇌ 九巴沙田車廠天台]往返「九巴有請‧體驗日」的九巴沙田車廠會場。