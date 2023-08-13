九巴周末再辦體驗日 沙田車廠展出古董巴士「長牛」

九巴周末再辦體驗日沙田車廠 同場展出長牛巴士

九巴今天(13日)於沙田車廠舉辦「九巴有請•體驗日」活動，場內設巴士展覽，展出久未露面的「長牛」丹拿E型「AD7336」及九巴最新投入服務的純電動雙層巴士；同場亦有期間限定店售賣各款九巴精品。另外，今日(13日)亦為九巴「夏日賞童遊」的活動日子，小童可以免費無限次乘搭九巴及龍運逾450條路線，實為一家大小的假日好去處。

展出「長牛」古董巴士 參加者可體驗巴士洗車的過程 九巴繼九龍灣車廠、九巴總修中心及月輪街車廠後，在九巴沙田車廠再次舉行「九巴有請‧體驗日」，活動有近3200人次入場。活動焦點之一正是久未露面的「長牛」丹拿E型「AD7336」古董巴士以及最新投入服務的純電動雙層巴士，入場人士可登上純電動雙層巴士參觀，以了解電巴的綠色環保設備及車廂佈局。入場人士亦可以手持九巴準備的道具與雙層電巴合照。此外，參加者乘搭巴士前往會場期間，亦會經過洗車機及廠內不同地方，讓參加者認識九巴的日常運作和體驗巴士洗車的過程。