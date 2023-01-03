九巴在皇后山設「優惠站」 拍卡後搭車減1蚊

九巴宣布，周日(8日)起在粉嶺皇后山總站增設「九巴優惠站」。乘客只須以「先拍後搭」的方式，以成人或學生八達通拍卡，然後在乘搭九巴時，享有$1的車費優惠。

九巴指，連同現時山麗苑的優惠站，「九巴優惠站」覆蓋整個皇后山網絡。而多條皇后山專線亦設有轉乘優惠，包括路線78A及78B線的乘客可於粉嶺站轉車站，轉乘27條九巴路線前往外區。278A線則方便乘客於粉嶺公路轉車站，轉乘九巴多條路線前往油尖旺、東九龍及香港島；或於城門隧道轉車站轉乘九巴路線前往美孚、葵涌、青衣等地。

九巴亦與港鐵設轉乘優惠，乘客以八達通乘搭路線78A [皇后山 – 粉嶺站（循環線）]，於90分鐘內在粉嶺港鐵站入閘，或在粉嶺站出閘後的90分鐘內，轉乘78A線，可享每程$1的轉乘優惠。

九巴優惠站位置

粉嶺皇后山總站：皇后山公共交通總站入口（郵箱旁邊）(1月8日起啟用)

粉嶺山麗苑巴士站：山麗苑巴士站近站長室

將軍澳Ocean PopWalk海天晉匯：一樓近106號舖

觀塘裕民坊YM²商場：一樓115號舖「KMB客務站」

美孚曼坊：一樓近101B號舖

九龍清真寺：地下

元朗同心村：地下便利店門外

天水圍Wetland Seasons Bay：地下側門（近巴士站）

天水圍Wetland Seasons Park：地下大堂