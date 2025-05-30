九巴增設立電動車維修訓練工場 籌辦新課程培訓維修人才

電動車日漸普及，當中電動巴士車隊亦日漸壯大。九巴表示，正籌備開辦「電動汽車高電壓維修課程」，爭取今年內獲機電工程署認可，盼推動本港維修電動車的人才發展。另外，九巴在沙田車廠現有技術訓練工場旁，設立電動車輛維修訓練工場，讓學員認識電動車結構及維修步驟。

九巴表示，目前連同龍運巴士，旗下電動巴士車隊共有82輛，行走逾50條路線；行走里數由2021年的21萬公里，增加至去年的270萬公里，至今總里數超過550萬公里，減少超過8千噸碳排放。而在3年前引入的雙電巴只需充電約兩小時便可達逾3百公里的續航力，載客量亦達115人、滿足八成九巴巴士的每日營運需要。