九巴增設立電動車維修訓練工場 籌辦新課程培訓維修人才

電動車日漸普及，當中電動巴士車隊亦日漸壯大。九巴表示，正籌備開辦「電動汽車高電壓維修課程」，爭取今年內獲機電工程署認可，盼推動本港維修電動車的人才發展。另外，九巴在沙田車廠現有技術訓練工場旁，設立電動車輛維修訓練工場，讓學員認識電動車結構及維修步驟。
九巴表示，目前連同龍運巴士，旗下電動巴士車隊共有82輛，行走逾50條路線；行走里數由2021年的21萬公里，增加至去年的270萬公里，至今總里數超過550萬公里，減少超過8千噸碳排放。而在3年前引入的雙電巴只需充電約兩小時便可達逾3百公里的續航力，載客量亦達115人、滿足八成九巴巴士的每日營運需要。
電車規模擴展
九巴董事總經理李澤昌表示，九巴會持續推動綠色運輸發展，積極參與政府的電動專營巴士資助計劃。被問及會否擴展電車車隊規模，他指，難以估計會增購數量，因現時乘客量仍低於疫情前，乘客量減少會影響購車速度，但強調買電動車會是未來發展方向。
籌辦全新維修課程
九巴學院總監簡迪文表示，與傳統車輛不同，電動車部件有分「低電壓」和「高電壓」兩類，各要求不同的維修知識，九巴學院現已有電動汽車低電壓維修課程，正籌辦的「電動汽車高電壓維修課程」，除向九巴維修人員傳授維修電動車，亦開放予業界人士報讀。
他又指，沙田車廠現有技術訓練工場旁，設立電動車輛維修訓練工場，提供不同電動車輛的零部件模型，讓學員認識電動車輛結構和維修步驟，並由比亞迪提供技術訓練及支援。