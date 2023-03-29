九巴成立90周年 下月22日舉行嘉年華

九巴為慶祝成立90周年，將於下月底舉行「九巴90周年嘉年華」。
1933年成立的九巴，一直紥根香港。今年踏入第90年，九巴將舉辦「九巴90周年嘉年華」，設有多個展區，展示九巴覆蓋全面的巴士網絡、各項創新科技和環保舉措、以及於青年發展上所作的努力；屆時亦有各式各樣的遊戲攤位，包括VR虛擬巴士體驗及3D素描打印等，期間限定店亦會首賣多款90周年商品及其他聯乘產品，以及古董巴士及最新的雙層電動巴士展覽。參加者除了可以回顧九巴與香港同行90年以來的演變，亦可參觀九巴零排放車隊及減碳節能設施，見證九巴爭取2040年全線車隊提升為新能源巴士的決心。
嘉年華將開放予 club1933會員參加。有興趣的會員可由即日起（29日）至4月10日，於九巴智能手機應用程式App1933登記，申請以300積分兌換入場門票兩張。由於名額有限，九巴將以電腦隨機分配兌換名額，結果將於4月12日於App1933公佈，獲兌換名額的會員屆時可以300積分兌換入場門票兩張。
「九巴90周年嘉年華」
日期：4月22日（星期六）
時間：下午1時30分至傍晚6時
地點：九巴沙田車廠
3個入場時段：下午1時半、下午2時半、下午3時半（由電腦隨機分發）