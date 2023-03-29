九巴成立90周年 下月22日舉行嘉年華

九巴為慶祝成立90周年，將於下月底舉行「九巴90周年嘉年華」。

1933年成立的九巴，一直紥根香港。今年踏入第90年，九巴將舉辦「九巴90周年嘉年華」，設有多個展區，展示九巴覆蓋全面的巴士網絡、各項創新科技和環保舉措、以及於青年發展上所作的努力；屆時亦有各式各樣的遊戲攤位，包括VR虛擬巴士體驗及3D素描打印等，期間限定店亦會首賣多款90周年商品及其他聯乘產品，以及古董巴士及最新的雙層電動巴士展覽。參加者除了可以回顧九巴與香港同行90年以來的演變，亦可參觀九巴零排放車隊及減碳節能設施，見證九巴爭取2040年全線車隊提升為新能源巴士的決心。