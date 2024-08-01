九巴捐巴士扶手 社福機構免費裝 助基層戶防跌減家居意外

部分長者下肢肌力較差，又濕又滑浴室便成為家居意外黑點，稍不留神便易跌倒，安裝適當扶手可減省意外發生。巴士車廂扶手堅固之餘，表面凹凸紋理較一般扶手更具有防滑功能，九巴捐出退役巴士的扶手，並與團體合作為有需要基層市民提供免費家居安裝服務。

受惠人之一的66歲鄧紹文與68歲胞兄居於唐樓。鄧紹文表示，沖涼時要扶住窗花或浴缸邊，才能出入浴缸，過程令他十分狼狽。社工和職業治療師早前在家訪時發現，他有中度跌倒風險，建議應在浴室安裝扶手，但因經濟考慮未能成事。其後透過新生會轉介，參與「九巴愛心巴士扶手」捐贈計劃獲免費安裝扶手。