九巴捐贈「愛心巴士站牌」到澳洲護老院 盼助穩定移居長者情緒

很多長者過去經常乘坐巴士作為交通工具出行，對巴士有非常深刻和熟悉的回憶。九巴繼去年首次將「愛心巴士站牌」越洋捐贈到澳洲墨爾本的護老院後，再向位於悉尼的華人服務社高齡頤養院捐贈「愛心巴士站牌」，陪伴移居當地、患有認知障礙症的長者；當他們感到焦慮和不安，熟悉的物件能有助穩定情緒和避免遊走，令長者逗留從而接受輔導，減輕緊張情緒，更有效進行治療。

俗稱「波板糖」的巴士站牌設計深入民心，以紅色圓形為圖案，將路線號碼展示在中心白色方格上，長者看到站牌猶如身處香港，能夠懷緬昔日美好時光。而患有認知障礙症的長者當感到焦慮和不安，熟悉的物件能有助穩定情緒和避免遊走，令長者逗留從而接受輔導，減輕緊張情緒，更有效進行治療。

巴士路線為長者較熟悉及深刻的香港地標

是次捐贈的8號線巴士站牌，取材「8」號數字在華人社會帶有吉利的象徵。九巴與院舍溝通後，將巴士路線資料紙上的巴士站，設定為長者較熟悉及深刻的香港地標，包括尖沙咀碼頭、九龍公園、裕華百貨、廟街、九龍城寨公園等。