九巴捐贈「愛心巴士站牌」到澳洲護老院 盼助穩定移居長者情緒

很多長者過去經常乘坐巴士作為交通工具出行，對巴士有非常深刻和熟悉的回憶。九巴繼去年首次將「愛心巴士站牌」越洋捐贈到澳洲墨爾本的護老院後，再向位於悉尼的華人服務社高齡頤養院捐贈「愛心巴士站牌」，陪伴移居當地、患有認知障礙症的長者；當他們感到焦慮和不安，熟悉的物件能有助穩定情緒和避免遊走，令長者逗留從而接受輔導，減輕緊張情緒，更有效進行治療。
俗稱「波板糖」的巴士站牌設計深入民心，以紅色圓形為圖案，將路線號碼展示在中心白色方格上，長者看到站牌猶如身處香港，能夠懷緬昔日美好時光。而患有認知障礙症的長者當感到焦慮和不安，熟悉的物件能有助穩定情緒和避免遊走，令長者逗留從而接受輔導，減輕緊張情緒，更有效進行治療。
巴士路線為長者較熟悉及深刻的香港地標
是次捐贈的8號線巴士站牌，取材「8」號數字在華人社會帶有吉利的象徵。九巴與院舍溝通後，將巴士路線資料紙上的巴士站，設定為長者較熟悉及深刻的香港地標，包括尖沙咀碼頭、九龍公園、裕華百貨、廟街、九龍城寨公園等。
義工隊『九巴之友』參與巴士站牌製作
九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，義工隊『九巴之友』有參與巴士站牌製作過程，親手為悉尼的長者度身訂造巴士站牌，期望將香港的愛心帶到澳洲，可謂意義非凡。而華人服務社主席周波則指，非常感謝九巴向我們捐贈愛心巴士站牌，即使我們遠在海外，都願意作出捐贈，令院友有重回舊地的感覺，亦可令患有認知障礙症的長者在安全及輕鬆的環境下得到更有效的治療。