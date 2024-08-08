九巴捐退役巴士予聖約翰救傷隊　作南生圍單車急救基地

九巴表示，透過舊巴士及退役巴士捐贈計劃，在7月底向香港聖約翰救傷隊捐贈退役巴士，用作於元朗南生圍設立單車急救基地，支援單車急救隊在周末及公眾假期，為市民提供單車急救巡邏服務，並7月28日舉行開幕儀式，正式投入服務。

九巴指，近年市民越來越注重個人健康和家庭生活，其中踏單車正是最佳活動之一，可以達到個人鍛鍊身體或共聚天倫的目的。今次與聖約翰合作，希望為聖約翰救傷隊成立「元朗南生圍單車急救隊基地」計劃出一分力。

該退役巴士會成為該急救隊於南生圍的基地，用作停放單車急救隊所需裝備，包括急救單車、創傷急救藥袋等，方便急救員執勤和工作，盡快在現場為傷者提供急救服務。

聖約翰副總監：巴士開展「第二生命」

至於聖約翰救傷隊就將車身主色選擇為白色，同時紀念二次大戰時期拯救納粹集中營內被囚禁人士的「白色巴士行動」，藉此與聖約翰的座右銘「為人類服務」呼應。同時，聖約翰保留了巴士內部大部分裝潢以減少造成浪費，其中巴士下層會存放急救隊的單車，亦有雪櫃及座椅，供急救員休息時使用，亦會為巴士車頂裝設隔熱物料，並在所有玻璃窗貼上防紫外線及減溫薄膜，以進一步降低巴士內的溫度，減少空調能源消耗。