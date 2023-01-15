九巴推新計劃聘經驗車長 成功入職享一萬元迎新獎金

中港逐步通關，社會有序地復常，各行各業均需大量人才。九巴指，推出新計劃，冀廣納曾於專營巴士公司工作的經驗車長。循新計劃成功受聘成為九巴全職車長，起薪點將參考現職薪酬而釐定，兼可享迎新獎金一萬元，以及全面福利待遇，包括年尾底薪雙糧、安全獎金、獲安排到鄰近居住地區工作等。

人力資源部主管楊耀偉表示，通關料引起跨境物流業與本地運輸業爭奪人才，加上年關將至，各行各業出現離職潮。九巴未雨綢繆，針對本地有經驗的現職車長，推出新招聘計劃，「計劃最大特點是參考成功獲聘者的原有工作底薪釐定入職起薪點，可免卻有意轉職車長面臨減薪的憂慮，加上享有九巴相對行內優越的福利，相信能吸引有意在本地運輸業發展的現職車長。」

全職車長設周年增薪點

現時九巴全職車長設有周年增薪點，每年通過評核可獲遞增一個薪金點，經新招聘計劃加盟的經驗車長將享同一增薪階梯。

九巴及龍運車長，不論半職或全職，均可享有福利待遇，包括年尾底薪雙糧、有薪用膳及小休時間、免費乘車證、兩張或以上家屬乘車證（適用於四間專利巴士公司）、涵蓋門診及住院的醫療保障及子女獎學金等多項福利。

設每月每年安全獎金 最高一萬

另外，九巴設立九巴學院為車長提供專業訓練，亦引入GreenRoad車長駕駛反饋系統，以科技提升車長的環保及安全駕駛意識，及提供針對性在職駕駛培訓，減低意外風險。九巴每月及每年均設有安全獎金，車長最高可獲一萬元現金獎，當中超過八成半車長於「GreenRoad安全及環保駕駛傑出表現獎」取得優異成績。