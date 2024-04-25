九巴推55元「旅客日票」 一日內無限次搭巴士(附購買使用攻略)

九巴推出「旅客日票」，讓來自世界各地的旅客可以一日內無限次乘坐巴士。日票周六(4月27日)起在網上和指定銷售點公開發售，每張售價55元，適用於九巴及龍運逾450條路線（K12、K14、K17、K18路線除外）。

旅客可以透過App1933內的eCoin頁面，選擇購買日票，輸入有效護照的首4個字母及數字，然後以電子支付方式付款，包括VISA、MasterCard、AlipayHK、支付寶、WeChat Pay、BoC Pay及銀聯。成功付款後，網上系統會發出16位啟動密碼，旅客可利用該密碼於App1933啟動日票，於上車時向巴士上的收費器掃描日票乘車二維碼，便可使用。

旅客亦可選擇到19個指定銷售點，包括落馬洲站總站、香園圍口岸巴士總站、機場（地面運輸中心總站）及港珠澳大橋香港口岸巴士總站等購買日票。購買時，旅客須向工作人員出示有效護照，成功付款後會獲發載有16位啟動密碼的卡片。旅客只需打開App1933的eCoin頁面，輸入啟動密碼，便可使用日票乘車二維碼。

旅客可於啟動日票後24小時內，無限次乘搭九巴及龍運所有日間巴士路線、通宵巴士路線、由九巴及龍運營運的聯營巴士線班次、賽馬日馬場巴士專線、來往陸路口岸之B1及B9線及經機場及港珠澳大橋及東涌等路線，K12、K14、K17、K18路線除外。