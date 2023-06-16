九巴月票舊價凍結至9月 5巴周日加價3.9%至7%

市民周日起生活支出壓力更大。5間巴士公司獲批加價3.9%至7%，新票價將於周日(18日)、即父親節當日起實施。另外，九巴指，月票將會在9月18日由780元微調至800元。

運輸署昨提醒市民，龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士、新巴及九巴營辦的巴士路線，於周日起調整票價，相關巴士公司會陸續在各巴士站和公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整，市民亦可瀏覽運輸署或巴士公司網頁查閱。

在「專營巴士豁免隧道費基金」對沖後，九巴加3.9%；城巴(專營權二，即機場及北大嶼山巴士)和龍運巴士加4.2%；城巴(專營權一，即港島及過海巴士)、新巴平均加幅4.9%；而新大嶼山巴士因沒有路線途經政府收費隧道，批准的7.0%加幅未能獲對沖。

運物局早前預計，新收費下約87%乘客每程須多付少於0.5元、近乎所有乘客每程須多付不超過1元。