九巴沙田乙明邨被鎖車　車長短暫泊車如廁已交罰款解鎖 (有片)

一部九巴在沙田乙明邨街路旁等候，被屋邨的鎖車隊鎖車，右方前輪被上鎖。(馬路的事討論區FB/YouTube@行車紀錄員)

沙田第一城鎖車隊、沙田乙明邨鎖車隊的「極速鎖車」令司機「聞風喪膽」，連巴士亦中招。社交平台流傳影片及照片，今早約8時，一部在沙田乙明邨街路旁等候，準備前往巴士站行走80X綫往觀塘碼頭的特別班次時，被屋邨的鎖車隊鎖車，右方前輪被上鎖。該街有橫額已標明車路兩旁嚴禁泊車，為鎖車地帶。

九巴：車長短暫泊車如廁 已交罰款解鎖

九巴回覆傳媒查詢表示，今早約8時，九巴一輛繁忙時間特別班次路線80X巴士，正等候往乙明邨街巴士站開出。由於該處附近並無其他合適停泊巴士的位置，車長曾短暫將巴士停在乙明邨街使用洗手間，返回巴士後立即繳交罰款解鎖，對巴士服務無任何影響