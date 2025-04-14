九巴沙田乙明邨被鎖車　車長短暫泊車如廁已交罰款解鎖 (有片)

沙田第一城鎖車隊、沙田乙明邨鎖車隊的「極速鎖車」令司機「聞風喪膽」，連巴士亦中招。社交平台流傳影片及照片，今早約8時，一部在沙田乙明邨街路旁等候，準備前往巴士站行走80X綫往觀塘碼頭的特別班次時，被屋邨的鎖車隊鎖車，右方前輪被上鎖。該街有橫額已標明車路兩旁嚴禁泊車，為鎖車地帶。
九巴：車長短暫泊車如廁 已交罰款解鎖
九巴回覆傳媒查詢表示，今早約8時，九巴一輛繁忙時間特別班次路線80X巴士，正等候往乙明邨街巴士站開出。由於該處附近並無其他合適停泊巴士的位置，車長曾短暫將巴士停在乙明邨街使用洗手間，返回巴士後立即繳交罰款解鎖，對巴士服務無任何影響
有網民表示，「依家乙明邨街車輛無人都會鎖，緊急車輛除外」、「嘩司機睇唔到開車都幾大鑊」，亦有人指是司機問題，「一定係冇聽書，操線時已經講明唔可以係乙明等開車」，亦有人諷刺「(沙田)第一城F1鎖車隊過咗(嚟)乙明撈呀嘛」、「九巴自己鎖，怕比人偷」、「呢啲咪專業囉」、「支持九巴停駛所有途經路線」、「以後冇咗呢個班次唔好問點解」。
翻查資料顯示，事發的乙明邨街為房協管理範圍的私家路，由房協委聘的承辦商協助管理，近年多次因「極速鎖車」見報，2022年發生過司機及學生在車內時，校巴仍一度鎖車，及後承辦商即時解鎖沒收鎖車費用，同年亦發生過鎖車員被司機襲擊事件。
在2016年，港島南區私人屋苑海怡半島曾有一輛泊於海怡廣場對出私家路的九巴被屋苑管理員鎖車，當時網民懷疑車長去了買早餐。