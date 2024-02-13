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2024-02-13 10:53:34

九巴深水埗設15個聲音巴士站 助盲人尋正確站位

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九巴在深水埗長沙灣道設15個聲音巴士站。(九巴提供)

九巴在深水埗長沙灣道設15個聲音巴士站。(九巴提供)

視障人士外出時或會選擇乘搭巴士，但要找到正確的巴士站候車卻非易事。九巴近日與盲人輔導會合作，首次在深水埗區內揀選了15個視障人士常用的巴士站，安裝無線射頻識別系統裝置。當持有系統感應卡的視障人士靠近巴士站時，系統裝置會發出聲音，並讀出巴士站的路線，輔助視障人士找到正確的巴士站。

「聲音巴士站」是九巴首次將無線射頻識別系統應用於巴士站內，這些巴士站主要位於長沙灣道，配合附近較多服務視障人士的社福機構。站內會安裝無線射頻識別系統裝置，當持有感應卡的視障人士距離巴士站3米，便會觸發系統並廣播由人聲朗讀的巴士路線。長沙灣遊樂場巴士站是其中一個設有聲音巴士站的選址，該處一連有3個巴士站。發聲裝置安裝於其中一個站內，透過無線射頻識別系統具穿透力的傳播優勢，即使視障人士將感應卡放在口袋或背包內，感應卡亦可以觸發系統，播出巴士路線資訊。

九巴在深水埗長沙灣道設15個聲音巴士站。(九巴提供) 持有系統感應卡的視障人士走近巴士站時，系統裝置會發出聲音。(九巴提供) 持有系統感應卡的視障人士走近巴士站時，系統裝置會發出聲音。(九巴提供)

港盲人輔導會行政總裁方善衡表示，深水埗區內有不少視障人士居住，新的裝置可以為他們在候車時，帶來更清楚的巴士路線資訊。九巴表示，會在系統投入服務半年後，檢討裝置的成效；會繼續與盲人輔導會合作，研究如何為視障人士出行提供更多方便。

裝置的構思來自幾位就讀真光女書院的學生，她們早前參加由香港社會服務聯會主辦的比賽，探討以應用科技為深水埗區的街坊改善生活。
 

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