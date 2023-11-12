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2023-11-12 14:01:02

九巴為500部巴士增加關愛座　正申請車站額外裝300座位 (附名單)

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九巴將會為500部巴士增加多兩張關愛座。(資料圖片)

九巴將會為500部巴士增加多兩張關愛座。(資料圖片)

本港公共交通早年引入關愛座文化，希望宣揚乘客的讓座文化，惟近年往往因社會誤解而釀成很多紛爭。早於2011年在每輛巴士設置4張關愛座的九巴，為加強推廣關懷乘客文化，將為現役500部巴士增設多兩張關愛座，有關巴士將集中行走長者使用量高的路線，並在車頭張貼「關愛座×6」的標誌。

新增關愛座以貼紙區分

九巴在今年10月出版的刊物《今日九巴》提到，新增的關愛座會以豆沙色貼紙區分，新貼紙分別貼於車廂旁邊及座位頭枕的正面及背面，而目前較新型號的巴士及電動巴士已設有6張關愛座。九巴希望，除長者外亦鼓勵讓座予孕婦、攜帶嬰幼兒和有需要人士。

九巴一般巴士設有4個關愛座。(資料圖片／李睿哲攝) 額外加裝兩張關愛座的九巴，車頭會張貼「關愛座×6」標誌。(《今日九巴》圖片) 九巴正申請為70個巴士站加裝300個座椅。(資料圖片／蘇文傑攝) 九巴正申請為70個巴士站加裝300個座椅。(《今日九巴》圖片) 九巴正申請為70個巴士站加裝300個座椅。(資料圖片／陳奕釗攝)

70個「樂齡巴士站」擬增加座椅

另外，九巴最近亦選定70個長者使用率較高的巴士站或總站作為「樂齡巴士站」，現正向運輸署申請在各個「樂齡巴士站」額外增設合共300個候車座位，讓長者可以「 坐定定 」候車，這些巴士站大多位於公共屋邨或醫院附近等長者常到的地方。九巴又已向運輸署申請，加強部分醫院路線及途經主要醫院的巴士路線服務。

選定的70個「樂齡巴士站」分布在九龍及新界共13區，即不包括港島和離島區，位置如下：

觀塘區

  • 順利總站
  • 順天總站
  • 彩雲邨白虹樓
  • 啟業邨
  • 牛頭角站
  • 安達邨
  • 順安邨安頌樓
  • 聯合醫院
  • 秀茂坪邨秀安樓
  • 秀茂坪邨秀暉樓
  • 鯉魚門廣場

黃大仙區

  • 竹園邨總站
  • 黃大仙轉車站 — 黃大仙站
  • 崇華街
  • 慈正邨正暉樓
  • 德愛中學
  • 樂富邨樂謙樓

九龍城區

  • 何文田(愛民邨)總站
  • 鴻福街
  • 北帝街
  • 九龍醫院
  • 香港眼科醫院

油尖旺區

  • 旺角站
  • 伊利沙伯醫院
  • 廣華醫院

深水埗區

  • 白田總站
  • 澤安邨總站
  • 大南西街
  • 元州邨
  • 蘇屋邨杜鵑樓
  • 石硤尾邨美笙樓
  • 石硤尾邨美盛樓

葵青區

  • 長青總站
  • 長康邨康順樓
  • 楓樹窩體育館
  • 北葵涌街市
  • 裘錦秋中學
  • 石籬邨石俊樓
  • 葵涌邨曉葵樓
  • 葵馥苑
  • 瑪嘉烈醫院

荃灣區

  • 大河道
  • 荃富街公園

西貢區

  • 坑口(北)(將軍澳醫院)
  • 將軍澳廣場

沙田區

  • 新田圍總站
  • 大圍站總站
  • 乙明邨街
  • 沙角邨
  • 威爾斯親王醫院
  • 瀝源邨
  • 禾輋邨
  • 博康邨

大埔區

  • 太和總站
  • 那打素醫院
  • 廣福邨商場
  • 廣福道轉車站

屯門區

  • 良景邨總站
  • 大興總站
  • 寶田轉車站 — 寶田
  • 龍門站
  • 兆麟苑

元朗區

  • 博愛醫院

北區

  • 上水總站
  • 天平邨總站
  • 太平總站
  • 上水轉車站 — 上水站
  • 粉嶺站轉車站 — 粉嶺站
  • 粉嶺站轉車站 — 祥華邨
  • 粉嶺站轉車站 — 粉嶺名都
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