九巴為500部巴士增加關愛座　正申請車站額外裝300座位 (附名單)

本港公共交通早年引入關愛座文化，希望宣揚乘客的讓座文化，惟近年往往因社會誤解而釀成很多紛爭。早於2011年在每輛巴士設置4張關愛座的九巴，為加強推廣關懷乘客文化，將為現役500部巴士增設多兩張關愛座，有關巴士將集中行走長者使用量高的路線，並在車頭張貼「關愛座×6」的標誌。

新增關愛座以貼紙區分

九巴在今年10月出版的刊物《今日九巴》提到，新增的關愛座會以豆沙色貼紙區分，新貼紙分別貼於車廂旁邊及座位頭枕的正面及背面，而目前較新型號的巴士及電動巴士已設有6張關愛座。九巴希望，除長者外亦鼓勵讓座予孕婦、攜帶嬰幼兒和有需要人士。