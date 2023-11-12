九巴為500部巴士增加關愛座　正申請車站額外裝300座位 (附名單)

本港公共交通早年引入關愛座文化，希望宣揚乘客的讓座文化，惟近年往往因社會誤解而釀成很多紛爭。早於2011年在每輛巴士設置4張關愛座的九巴，為加強推廣關懷乘客文化，將為現役500部巴士增設多兩張關愛座，有關巴士將集中行走長者使用量高的路線，並在車頭張貼「關愛座×6」的標誌。
新增關愛座以貼紙區分
九巴在今年10月出版的刊物《今日九巴》提到，新增的關愛座會以豆沙色貼紙區分，新貼紙分別貼於車廂旁邊及座位頭枕的正面及背面，而目前較新型號的巴士及電動巴士已設有6張關愛座。九巴希望，除長者外亦鼓勵讓座予孕婦、攜帶嬰幼兒和有需要人士。
70個「樂齡巴士站」擬增加座椅
另外，九巴最近亦選定70個長者使用率較高的巴士站或總站作為「樂齡巴士站」，現正向運輸署申請在各個「樂齡巴士站」額外增設合共300個候車座位，讓長者可以「 坐定定 」候車，這些巴士站大多位於公共屋邨或醫院附近等長者常到的地方。九巴又已向運輸署申請，加強部分醫院路線及途經主要醫院的巴士路線服務。
選定的70個「樂齡巴士站」分布在九龍及新界共13區，即不包括港島和離島區，位置如下：
觀塘區
- 順利總站
- 順天總站
- 彩雲邨白虹樓
- 啟業邨
- 牛頭角站
- 安達邨
- 順安邨安頌樓
- 聯合醫院
- 秀茂坪邨秀安樓
- 秀茂坪邨秀暉樓
- 鯉魚門廣場
黃大仙區
- 竹園邨總站
- 黃大仙轉車站 — 黃大仙站
- 崇華街
- 慈正邨正暉樓
- 德愛中學
- 樂富邨樂謙樓
九龍城區
- 何文田(愛民邨)總站
- 鴻福街
- 北帝街
- 九龍醫院
- 香港眼科醫院
油尖旺區
- 旺角站
- 伊利沙伯醫院
- 廣華醫院
深水埗區
- 白田總站
- 澤安邨總站
- 大南西街
- 元州邨
- 蘇屋邨杜鵑樓
- 石硤尾邨美笙樓
- 石硤尾邨美盛樓
葵青區
- 長青總站
- 長康邨康順樓
- 楓樹窩體育館
- 北葵涌街市
- 裘錦秋中學
- 石籬邨石俊樓
- 葵涌邨曉葵樓
- 葵馥苑
- 瑪嘉烈醫院
荃灣區
- 大河道
- 荃富街公園
西貢區
- 坑口(北)(將軍澳醫院)
- 將軍澳廣場
沙田區
- 新田圍總站
- 大圍站總站
- 乙明邨街
- 沙角邨
- 威爾斯親王醫院
- 瀝源邨
- 禾輋邨
- 博康邨
大埔區
- 太和總站
- 那打素醫院
- 廣福邨商場
- 廣福道轉車站
屯門區
- 良景邨總站
- 大興總站
- 寶田轉車站 — 寶田
- 龍門站
- 兆麟苑
元朗區
- 博愛醫院
北區
- 上水總站
- 天平邨總站
- 太平總站
- 上水轉車站 — 上水站
- 粉嶺站轉車站 — 粉嶺站
- 粉嶺站轉車站 — 祥華邨
- 粉嶺站轉車站 — 粉嶺名都