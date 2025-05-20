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2025-05-20 22:51:33

九巴短途分段收費計劃擴大範圍　下周起覆蓋青山公路洪水橋13車站 (附詳情)

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九巴屯門及元朗區的短途分段收費計劃將擴大範圍。(資料圖片／蘇文傑攝)

九巴屯門及元朗區的短途分段收費計劃將擴大範圍。(資料圖片／蘇文傑攝)

九巴目前在屯門、元朗、天水圍和將軍澳等地，設有區域性短途分段收費計劃，指定巴士站設有八達通機或電子支付系統，供乘客下車時拍卡領取回贈。九巴宣布，屯門及元朗區域性短途分段收費的覆蓋範圍，下周一起將擴展至青山公路、大欖涌、屯門南及洪水橋。

屯門元朗分段計劃將增至66個巴士站

九巴表示，下周一起屯門和元朗區內會多13個巴士站提供巴士站設有短途分段收費，涵蓋11條路線，範圍主要覆蓋來往天水圍、元朗至青山公路、洪水橋、兆康至青山公路、屯門市中心至安定、友愛、大欖涌的路段。日後屯門及元朗設有短途分段收費計劃的巴士站將增至66個，涵蓋35條路線。

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相關巴士乘客以八達通或電子支付方式付款，乘搭計劃內的路線後，再於指定巴士站下車並以相同電子繳付費方式拍卡或掃描二維碼，便可享有車資回贈，短途分段收費車費為5.1元至7.2元。

九巴在指定巴士站設有八達通機或電子支付系統，供指定乘客下車時拍卡領取回贈。(資料圖片) 屯門區新增回贈點及相關路線。(九巴提供) 屯門區新增回贈點及相關路線。(九巴提供) 元朗、天水圍新增回贈點及相關路線。(九巴提供) 元朗、天水圍新增回贈點及相關路線。(九巴提供)

▼元朗及屯門13個增設短途分段收費的巴士站▼

  1. 洪天路洪福邨
  2. 洪元路洪福邨
  3. 尚城 青山公路南行 (九龍方向)
  4. 富泰邨 青山公路南行 (九龍方向)
  5. 嶺南大學 青山公路南行 (九龍方向)
  6. 安定邨 屯門鄉事會路南行 (九龍方向)
  7. 兆麟苑 屯門鄉事會路南行 (九龍方向)
  8. 兆山苑椰景閣 湖山路
  9. 龍門站 龍門路北行
  10. 嘉禾里村 青山公路南行 (九龍方向)
  11. 小秀村 青山公路南行 (九龍方向)
  12. 大欖涌 青山公路南行 (九龍方向)
  13. 大欖涌巴士總站

▼新增短途分段收費計劃涉及的路線與路段▼

  • 52X：屯門市中心至大欖涌
  • 59X：屯門碼頭至龍門站
  • 60M：屯門站至豐景園
  • 60X：屯門市中心至豐景園
  • 61M：友愛(南)至大欖涌
  • 61X：屯門市中心至豐景園
  • 67M：兆康苑至屯興路
  • 67X：兆康苑至屯興路
  • 68A：朗屏邨至屯門華都花園
  • 263：屯門站至豐景園
  • 276P：天水圍站至形點I
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