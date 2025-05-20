九巴短途分段收費計劃擴大範圍　下周起覆蓋青山公路洪水橋13車站 (附詳情)

九巴目前在屯門、元朗、天水圍和將軍澳等地，設有區域性短途分段收費計劃，指定巴士站設有八達通機或電子支付系統，供乘客下車時拍卡領取回贈。九巴宣布，屯門及元朗區域性短途分段收費的覆蓋範圍，下周一起將擴展至青山公路、大欖涌、屯門南及洪水橋。
屯門元朗分段計劃將增至66個巴士站
九巴表示，下周一起屯門和元朗區內會多13個巴士站提供巴士站設有短途分段收費，涵蓋11條路線，範圍主要覆蓋來往天水圍、元朗至青山公路、洪水橋、兆康至青山公路、屯門市中心至安定、友愛、大欖涌的路段。日後屯門及元朗設有短途分段收費計劃的巴士站將增至66個，涵蓋35條路線。
相關巴士乘客以八達通或電子支付方式付款，乘搭計劃內的路線後，再於指定巴士站下車並以相同電子繳付費方式拍卡或掃描二維碼，便可享有車資回贈，短途分段收費車費為5.1元至7.2元。
▼元朗及屯門13個增設短途分段收費的巴士站▼
- 洪天路洪福邨
- 洪元路洪福邨
- 尚城 青山公路南行 (九龍方向)
- 富泰邨 青山公路南行 (九龍方向)
- 嶺南大學 青山公路南行 (九龍方向)
- 安定邨 屯門鄉事會路南行 (九龍方向)
- 兆麟苑 屯門鄉事會路南行 (九龍方向)
- 兆山苑椰景閣 湖山路
- 龍門站 龍門路北行
- 嘉禾里村 青山公路南行 (九龍方向)
- 小秀村 青山公路南行 (九龍方向)
- 大欖涌 青山公路南行 (九龍方向)
- 大欖涌巴士總站
▼新增短途分段收費計劃涉及的路線與路段▼
- 52X：屯門市中心至大欖涌
- 59X：屯門碼頭至龍門站
- 60M：屯門站至豐景園
- 60X：屯門市中心至豐景園
- 61M：友愛(南)至大欖涌
- 61X：屯門市中心至豐景園
- 67M：兆康苑至屯興路
- 67X：兆康苑至屯興路
- 68A：朗屏邨至屯門華都花園
- 263：屯門站至豐景園
- 276P：天水圍站至形點I