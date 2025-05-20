九巴短途分段收費計劃擴大範圍　下周起覆蓋青山公路洪水橋13車站 (附詳情)

九巴目前在屯門、元朗、天水圍和將軍澳等地，設有區域性短途分段收費計劃，指定巴士站設有八達通機或電子支付系統，供乘客下車時拍卡領取回贈。九巴宣布，屯門及元朗區域性短途分段收費的覆蓋範圍，下周一起將擴展至青山公路、大欖涌、屯門南及洪水橋。

屯門元朗分段計劃將增至66個巴士站

九巴表示，下周一起屯門和元朗區內會多13個巴士站提供巴士站設有短途分段收費，涵蓋11條路線，範圍主要覆蓋來往天水圍、元朗至青山公路、洪水橋、兆康至青山公路、屯門市中心至安定、友愛、大欖涌的路段。日後屯門及元朗設有短途分段收費計劃的巴士站將增至66個，涵蓋35條路線。