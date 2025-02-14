九巴稱體育園總站乏泊位 候命巴難「車接車」散客

啟德體育園主場館下月1日正式開幕，有份派車參與演練散場的九巴表示，鄰近宋皇臺道上落客區的巴士泊位嚴重不足，即使安排大量巴士候命卻難以迅速調配進場，無法到站「車接車」疏散觀眾，形容單是演練已感受到散場壓力，已經向當局反映情況。
在近期的體育園大型演練，兩間巴士公司合共派出60多輛巴士行走10條散場路線，但九巴指總站每個站位只能泊一部巴士，連同中間位置同時最多只能泊15至16部車，餘下的45輛巴士無處容身，透露九巴的巴士只能在方圓3公里範圍「周圍匿」候命。九巴又稱，散場時園區一帶會封路進行人群管制，遠處「援兵」因而未能前往總站，以致在車源充足下未能有車「車接車」疏散觀眾，有路線更一度接近10分鐘沒有巴士上客，希望政府能安排位置供候命車輛停泊。
運輸署：泊位將陸續增加
運輸署回應指一直有與相關巴士公司就體育園人群疏散及公共交通服務安排保持密切溝通和作妥善部署。就設置特別巴士路線上客區而言，待第二期工程部分預計於3月底完工後，宋皇臺道上落客區將有更充裕巴士停泊位。在上落客區未完工前，運輸署經與警方協調後，會安排巴士公司在不遠處的一段世運道擺放約40部後備巴士，巴士公司召喚車輛至宋皇臺道上落客區只需約3分鐘車程，署方認為有關安排合適。