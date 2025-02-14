九巴稱體育園總站乏泊位 候命巴難「車接車」散客

啟德體育園主場館下月1日正式開幕，有份派車參與演練散場的九巴表示，鄰近宋皇臺道上落客區的巴士泊位嚴重不足，即使安排大量巴士候命卻難以迅速調配進場，無法到站「車接車」疏散觀眾，形容單是演練已感受到散場壓力，已經向當局反映情況。

在近期的體育園大型演練，兩間巴士公司合共派出60多輛巴士行走10條散場路線，但九巴指總站每個站位只能泊一部巴士，連同中間位置同時最多只能泊15至16部車，餘下的45輛巴士無處容身，透露九巴的巴士只能在方圓3公里範圍「周圍匿」候命。九巴又稱，散場時園區一帶會封路進行人群管制，遠處「援兵」因而未能前往總站，以致在車源充足下未能有車「車接車」疏散觀眾，有路線更一度接近10分鐘沒有巴士上客，希望政府能安排位置供候命車輛停泊。