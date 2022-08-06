九巴續推月票買三送一優惠　兼免費搭龍運

九巴表示，7月份的月票「買三送一」計劃反應非常熱烈，決定延續月票「買三送一」計劃，乘客更可憑九巴月票免費乘搭53條龍運營運的巴士路線，有關車程不會計算在九巴月票每日10程車程內。

九巴指，即日起在8月份內生效的九巴月票(不適用於路線K12、K14、K17、K18、P960及P968)，並於club1933成功登記，乘客可享「買三送一」優惠，club1933會員僅須以其登記的八達通卡或八達通產品，在8月份內購買並生效九巴月票，之後不間斷購買多3次月票，即可享有優惠(若已登記的八達通卡或八達通產品同時享有其他優惠獎賞活動，包括但不限於「特選優惠點-特選獎賞優惠活動及早前的「買三送一優惠活動」，將不適用於上述優惠活動，除非另有註明)。780元八達通增值額將於第四張月票生效後的10個工作天至30日內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。

「先搭後回贈」方式免費搭龍運

此外，九巴月票持有人於即日起至9月30日優惠期間，可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭龍運全數共53條路線。乘客以載有九巴月票的八達通或八達通產品，乘搭由龍運營運的巴士路線，之後透過八達通手機應用程式或於八達通服務站，可領取全數龍運車資回贈。