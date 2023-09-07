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2023-09-07 19:45:53

九巴車長遭另一車長撞斃　工會稱天台凌晨塞滿巴士　清晨取車易生意外

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九巴承認巴士車廠泊位使用率相當高，圖為第五波疫情期間九龍灣車廠天台泊滿巴士，包括行車通道。(資料圖片)

九巴承認巴士車廠泊位使用率相當高，圖為第五波疫情期間九龍灣車廠天台泊滿巴士，包括行車通道。(資料圖片)

九巴九龍灣車廠一名49歲羅姓車長，今日(7日)凌晨4時許被另一名45歲孫姓車長駕駛巴士倒車時撞倒，近3小時後被發現送院搶救，惜最終返魂乏術。九巴僱員工會主席郭志誠接受《am730》查詢稱，現時車廠天台每晚凌晨不論泊位和行車通道都泊滿巴士，車長清晨時分取車時便易生危險。

郭志誠表示，車廠泊位不敷應用情況存在已久，惟政府過去收回多幅位於車廠附近的「衞星車廠」用地，又不准巴士停泊在街上，使巴士最終「塞晒落巴士廠」，「變相連行車通道都泊3行車。」

郭志誠形容，車廠泊位不敷應用的情況存在已久。(資料圖片／陳奕釗攝) 九巴承認巴士車廠泊位使用率相當高，圖為第五波疫情期間九龍灣車廠天台泊滿巴士，包括行車通道。(資料圖片) 九巴承認巴士車廠泊位使用率相當高，圖為第五波疫情期間九龍灣車廠天台泊滿巴士，包括行車通道。(資料圖片) 九巴承認巴士車廠泊位使用率相當高，圖為第五波疫情期間九龍灣車廠天台泊滿巴士，包括行車通道。(資料圖片) 九巴九龍灣車廠天台發生致命交通意外。 九巴九龍灣車廠天台發生致命交通意外。 九巴九龍灣車廠天台發生致命交通意外。

形容清晨取車易生意外

郭志誠形容，每晚車廠停泊高峰期為凌晨1時至5時，車長期間取車便有機會要從車堆中，如積木般先逐部移離前方或後方車輛，才能取到中間獲派的巴士。他舉例稱，獲派的巴士如在車堆的後方，「就要褪後兩架，仲要轉少少彎」，加上倒車鏡頭不太清晰，容易發生意外，「部車經過睇唔到人，隨時有人喺罅行出嚟。」

此外，郭志誠又質疑為何車長4時許簽到，至5時許未有人發現車長和車輛沒有按時抵達站頭，要待至7時許始被發現，「好大問題，為何5點至7點期間失救，公司係咪好大責任？」

九巴：盼物色更多泊車位改善情況

九巴回應時承認車廠泊位使用率相當高，已盡力把部分巴士改泊到其他衞星車廠和巴士總站，以應付實際營運需要，期望日後能物色更多泊車位，改善現時泊車位不足的情況。九巴重申，非常重視車廠內的行車安全，除設有足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌、清晰行車線等。

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