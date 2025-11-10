九巴車長「導遊腔」開咪 勸乘客扣安全帶：銀包啲錢都安全(有片)

警方早前在公共小巴「放蛇」喬裝乘客，發現31名乘客無戴安全帶，網上流傳執法影片成為全港熱話。有網民近日搭九巴，車長在開車前「開咪」，用風趣幽默方式勸籲全車乘客扣安全帶：「大家習慣吓佢啦！」、「銀包入面啲錢都安全」，其「導遊腔」掀起網民熱議。 社交平台Threads有網民上周六發帖表示：「九巴司機開車前開咪叫人戴安全帶，叫人提早養成『良好習慣』」。帖文未有交代巴士路線，但從影片車廂報站屏幕可見，估計可能為來往馬灣（珀欣路）及九龍站的九巴230R線。

戴安全帶比喻成「玩遊戲」 車長廣播時以警方在小巴放蛇票控無佩戴安全帶的乘客事件作介紹，再提醒巴士將實施相關法例：「小巴有警察叔叔上去睇下邊個冇『攬』安全帶就罰錢...咁嚟緊法例實施啦，巴士要唔要『攬』呀？要啦，大家都知啦，甚至有啲網民講笑企位都『攬』啦，綁住佢啦。」 車長更將戴安全帶比喻成「玩遊戲」，「大家習慣吓佢啦，睇吓巴士張櫈有冇安全帶先，有就嘗試習慣『攬』起佢，試吓玩吓佢先」、「有冇乘客們係唔識玩㗎？唔識玩，我教佢玩呀！」

「大家習慣吓佢啦！」 車長更提示佩戴安全帶不僅是為保障自己安全，也為了「銀包入面啲錢都安全」，而且小童和長者都無半價優惠：「一罰親就好重啦喎，小朋友有無半價呀？無㗎喎，65歲以上人士有無優惠呀？都無㗎喎，一樣罰咁多。」 有網民大讚車長風趣「啲口吻完全係導遊腔」、「咁似搭旅遊巴導遊講故仔咁嘅！」、「司機叔叔暖暖溫馨提示」、「呢個司機係好得意」、「同意強制戴安全帶」、「唔帶安全帶你飛咗去會危害他人，同行李要放好同一道理」、「有人堅持唔戴安全帶，其實你唔戴飛出嚟撞叉死其他乘客，又有可能直接撞爆玻璃飛出車外」、「遲早九巴開車之前都要this is your captain speaking, plz fasten your seatbelt , thank you。」

根據早前修訂《道路交通（安全裝備）規例》，2026年1月25日起乘客如乘搭已配備安全帶的專營巴士、公共及私家巴士等，均須佩戴安全帶，違者可處罰款5,000元及監禁3個月。新修訂涵蓋校巴、旅遊巴及跨境直通巴等。