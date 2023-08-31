九巴車隊裝第三代太陽能系統改良版 每輛巴士省5%耗油量 年減6噸碳排放

天氣炎熱，乘客在總站登車重新啟動巴士，車廂或較室外更悶熱，但相關情況可望改善。九巴全線4,000輛雙層巴士中，近三分一已安裝第三代改良版太陽能系統，可直接供電予巴士主電池，電力可直接供予巴士所有電子系統；換言之，即使車長停車熄匙後，車廂溫度超過攝氏35度時，巴士通風系統會自動啟動，有助將車廂溫度長期保持25至28度。九巴指出，每部太陽能巴士可日省約5%耗油量，並透露年內會再有700輛巴士完成加裝，佔九巴全線車隊一半，目標於2040年完成全線雙層巴士車隊的裝設工作。
ESG受關注更著力減低碳排放
近年不同企業或公司對環境、社會和公司治理(ESG)議題日益重視，其中亦會著力減低碳排放，為環境出一分力。環境及生態局上月公布2021年香港的溫室氣體排放總量為3,470萬公噸二氧化碳當量，運輸界別佔18.7%(348萬噸二氧化碳當量)；交通機構若採用更潔淨能源可有助減排。
九巴傳訊及公共事務部副主管吳家敏指出，九巴自2017年起便自行研究太陽能系統，至今已成功研發第三代設計改良版，並已有約1,300輛車已安裝最新設計。她表示，「一輛太陽能巴士」，每日可產生約16度電，足以推動一部一匹冷氣達16小時，每輛第三代太陽能巴士可日省約5%耗油量，相等於年減6噸碳排放，若車隊全數雙層巴士安裝裝置，年省2.4萬噸碳排放。
她續指，每塊太陽能薄膜厚度僅有2毫米，並可直接貼上車頂，所需成本較改良前少20%，安裝時間亦從3至5天，大減至2至3日。助理工程師崔建業補充，第三代改良版太陽能系統有別於前幾代，巴士毋須再安裝輔助電池，太陽能產生的電力會供電予巴士上所有電子系統，如車內報站器、照明、USB充電插頭、無線上網、八達通收費器等，以至巴士引擎啟動時亦會使用由太陽能產生的電力。崔建業指出，「系統採用平衡式供電，只要有陽光，車內用電最多七成電係太陽能」，模式能夠減輕巴士發電機的負擔。
2040年完成所有雙層巴改裝
現時九巴全線有4,000輛雙層巴士，約1,300部巴士已安裝第三代改良版太陽能系統，年內會有增至2,000輛巴士完成加裝，目標於2040年完成所有雙層巴士的裝設工作。崔建業提到，單層巴士的車頂已裝有冷氣系統，故無法添置太陽能系統。團隊在現存的雙層巴士中，按車齡、巴士能否支援系統而物色合適加的巴士，「我哋會盡量揀車齡低的巴士，好讓節省耗油量與幾萬元的成本打和！」
另外，九巴就太陽能巴士推出「Green Reward Programme 綠色獎賞計劃」，至9月1日起為期半年，九巴club1933會員憑已登記的八達通乘搭任何九巴或龍運的太陽能巴士，每程車即可獲得額外1分積分；九巴每月會根據因會員乘坐太陽能巴士額外送出的分數數目，向本港環保機構捐出相應款項。而應用程式「APP 1933」內的禮品獎賞頁面，會顯示最近10程曾乘搭的太陽能巴士，另外有圖案，由一粒種子進化成一個森林，顯示會員在活動內的進度。九巴希望，活動讓乘客搭太陽能巴士之際產生協同效應，幫助綠色團體，推動環保工程。