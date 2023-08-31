九巴車隊裝第三代太陽能系統改良版 每輛巴士省5%耗油量 年減6噸碳排放

天氣炎熱，乘客在總站登車重新啟動巴士，車廂或較室外更悶熱，但相關情況可望改善。九巴全線4,000輛雙層巴士中，近三分一已安裝第三代改良版太陽能系統，可直接供電予巴士主電池，電力可直接供予巴士所有電子系統；換言之，即使車長停車熄匙後，車廂溫度超過攝氏35度時，巴士通風系統會自動啟動，有助將車廂溫度長期保持25至28度。九巴指出，每部太陽能巴士可日省約5%耗油量，並透露年內會再有700輛巴士完成加裝，佔九巴全線車隊一半，目標於2040年完成全線雙層巴士車隊的裝設工作。

ESG受關注更著力減低碳排放

近年不同企業或公司對環境、社會和公司治理(ESG)議題日益重視，其中亦會著力減低碳排放，為環境出一分力。環境及生態局上月公布2021年香港的溫室氣體排放總量為3,470萬公噸二氧化碳當量，運輸界別佔18.7%(348萬噸二氧化碳當量)；交通機構若採用更潔淨能源可有助減排。

九巴傳訊及公共事務部副主管吳家敏指出，九巴自2017年起便自行研究太陽能系統，至今已成功研發第三代設計改良版，並已有約1,300輛車已安裝最新設計。她表示，「一輛太陽能巴士」，每日可產生約16度電，足以推動一部一匹冷氣達16小時，每輛第三代太陽能巴士可日省約5%耗油量，相等於年減6噸碳排放，若車隊全數雙層巴士安裝裝置，年省2.4萬噸碳排放。

她續指，每塊太陽能薄膜厚度僅有2毫米，並可直接貼上車頂，所需成本較改良前少20%，安裝時間亦從3至5天，大減至2至3日。助理工程師崔建業補充，第三代改良版太陽能系統有別於前幾代，巴士毋須再安裝輔助電池，太陽能產生的電力會供電予巴士上所有電子系統，如車內報站器、照明、USB充電插頭、無線上網、八達通收費器等，以至巴士引擎啟動時亦會使用由太陽能產生的電力。崔建業指出，「系統採用平衡式供電，只要有陽光，車內用電最多七成電係太陽能」，模式能夠減輕巴士發電機的負擔。