九巴辦皇后山巴士車身設計比賽　鼓勵小學生發掘認識社區

粉嶺皇后山邨和毗鄰的山麗苑居民往返市區，主要依賴專營巴士服務。九巴為鼓勵學生及公眾認識皇后山新發展區，早前舉辦「Queen's Bus巴士車身設計比賽」，並將三甲作品以巴士車身和車廂廣告形式，披上行走北區路線的巴士上。

學生參賽作品將展示一年

九巴指，今次車身設計比賽藉九巴服務延伸至皇后山新發展區的契機，鼓勵發掘皇后山的特色及有趣故事，以皇后山相關的人、情、物或景色創作巴士車身。三甲作品的全車身廣告和車廂展示的其餘參賽作品會維持一年，讓乘客在乘車期間欣賞學生佳作。

冠軍得主朱雅雯：感開心及意外

獲得冠軍的香海正覺蓮社佛教正慧小學學生朱雅雯對獲獎感開心及意外，介紹指作品上的人物是其父母及婆婆等家庭成員，其他建築物及元素創作意念則來自媽媽向她解說有關皇后山的事物。該校校長廖小玲讚揚九巴舉辦是次活動，讓學生的作品走出學校，」將藝術扣連生活，提升學生服務人群、關懷社區的精神，有助培養正面價值觀。」

亞軍和季軍均由五旬節于良發小學學生包辦，亞軍得主余海晴表示，她與家人居於皇后山附近、不時到新發展區遊玩，因此以在皇后山觀察到的事物作創作元素，包括新建的高樓住宅及居民日常生活。熱愛畫畫的余同學續稱，喜歡透過觀察將人物及景物以不同角度呈現於作品中，更指日後會繼續努力創作，透過作品分享自己的內心世界與其他人。她感謝九巴提供機會，讓她以繪畫方式展示皇后山社區的風貌。