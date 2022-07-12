九巴開通新線67A 行走屯門和田及菁田等新發展地區

九巴宣布開通該區目前唯一的市區全日線67A，行走屯門和田及菁田等新發展地區，往來屯門（寶田邨）至葵芳（葵翠邨），預計本月中投入服務。九巴亦推出「和田菁田」居民尊享九巴月票「買三送一」優惠。



為配合屯門公屋項目和田邨及菁田邨入伙，九巴表示將開辦67A線，由屯門寶田邨出發，經新落成的和田邨和菁田邨，之後沿青山公路新墟段、屯門公路直達荃灣、葵涌和葵芳。此路線為目前唯一來往菁田、和田邨與市區的全日巴士服務，67A線預計於七月內投入服務，具體日期及站點待運輸署正式公布。



67A線服務計劃詳情︰

服務時間︰每日由屯門（寶田邨）開︰05:30 – 23:00／每日由葵芳（葵翠邨）開︰06:30 – 00:00

全程收費︰$10.0

途經地點︰和田、菁田、欣田、富泰、景峰、屯門公路轉車站、荃灣、大窩口、葵興及葵芳

67A線途經屯門公路轉車站，兩邨居民可於轉車站，接駁龐大的九巴網絡，前往港九新界各區，並享有轉乘優惠。九巴將為和田邨及菁田邨的居民提供「買三送一」的月票優惠，連同政府公共交通費用補貼，平均每張月票低至$392，接近五折，每程車費僅需$6.50。和田邨及菁田邨的居民只須到指定的九巴流動月票銷售點，便可以登記享有優惠。