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2022-09-21 12:46:40

九巴電動巴士213M線周六起行駛安達臣發展區 首航日乘客將獲贈限量編號證書及襟章

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九巴電動巴士213M線周六起行駛安達臣發展區 首航日乘客將獲贈限量編號證書及襟章

九巴電動巴士213M線周六起行駛安達臣發展區 首航日乘客將獲贈限量編號證書及襟章

九龍巴士公司共十六部新一代純電動單層巴士正式投入服務，將於周六（24日）起服務213M [安泰 藍田]為第七條獲批行駛新電動巴士的路線，讓更多地區市民體驗電巴零排放、寧靜的優點。213M線電動巴士啟航當日九巴將會向乘客送出一套三款限量版襟章以及一張印有編號的乘搭證書。

新一代電巴周六起行走213M

新一代電動巴士為繁華鬧市帶來寧靜、零排放的交通體驗，九巴銳意擴大電巴服務範圍11A611D14B203C號線共六條市區路線，新一代電巴將於924周六起服務213M [安泰 藍田站]

首航日乘213M線電巴即獲贈獨特編號證書及襟章

213M線電動巴士首航當日九巴將會向乘搭該路線電動巴士的乘客送出精美禮物內含一套三款的限量版電動巴士襟章以及註明編號的乘搭證書以作紀念。電巴襟章一套三款，分別有電巴車頭和兩側的造型，並寫有「Go Green」、「Go Clean」和「Green Mobility」，代表電巴集環保、潔淨能源和綠色運輸的嶄乘車體驗禮品數量有限送完即止想收集證書及襟章便要留意213M線電動巴士首航日的班次

由安泰開出：12:35、13:15、13:55、14:25、15:05、15:45、16:35、18:41、19:25

一套三款的電巴襟章以精美禮盒包裝，並附有獨特編號的乘搭證書。 電巴襟章一套三款，分別有電巴車頭和兩側的造型，並寫有「Go Green」、「Go Clean」和「Green Mobility」，代表它們環保、零排放和綠色運輸。
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