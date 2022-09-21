九巴電動巴士213M線周六起行駛安達臣發展區 首航日乘客將獲贈限量編號證書及襟章

九龍巴士公司一共十六部新一代純電動單層巴士正式投入服務，並將於周六（24日）起服務213M線 [安泰 ⇋ 藍田站]，為第七條獲批行駛新電動巴士的路線，讓更多地區市民體驗電巴零排放、寧靜的優點。213M線電動巴士啟航當日，九巴將會向乘客送出一套三款限量版襟章，以及一張印有編號的乘搭證書。

新一代電巴周六起行走 213M 線

新一代電動巴士為繁華鬧市帶來寧靜、零排放的交通體驗，九巴銳意擴大電巴服務範圍，繼1、1A、6、11D、14B及203C號線共六條市區路線，新一代電巴將於9月24日（周六）起服務213M線 [安泰 ⇋ 藍田站]。

首航日乘 213M 線電巴即獲贈獨特編號證書及襟章

於213M線電動巴士首航當日，九巴將會向乘搭該路線電動巴士的乘客送出精美禮物，內含一套三款的限量版電動巴士襟章，以及註明編號的乘搭證書，以作紀念。電巴襟章一套三款，分別有電巴車頭和兩側的造型，並寫有「Go Green」、「Go Clean」和「Green Mobility」，代表電巴集環保、潔淨能源和綠色運輸的嶄新乘車體驗。禮品數量有限，送完即止，想收集證書及襟章，便要留意213M線電動巴士首航日的班次：

由安泰開出：12:35、13:15、13:55、14:25、15:05、15:45、16:35、18:41、19:25