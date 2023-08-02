九巴首批電巴今起「落區」與市民「見面」 首站烏溪沙站巴士總站 (附各站詳情)

近年政府大力推動新能源運輸發展，本港陸續有電動的士及電動巴士投入服務。九巴引入的首批純電動雙層巴士已陸續投入服務。九巴表示，由今日(2日)起九巴的雙層電巴將由每日早上10時至下午4時，「落區」全港不同地方，與市民近距離接觸，冀讓市民體驗乘搭電巴的感受，同時也更深入了解電巴的特色。

首站先到烏溪沙站巴士總站 九巴的首批純電動雙層巴士由周日起率先行走213M線，九巴表示，自今日(2日)起將安排全新雙層電巴到訪全港不同地點，市民屆時可以在九巴工作人員安排下登上雙層電巴，體驗電巴綠色出行，亦可以手持九巴準備的道具與雙層電巴合照。電巴將於每天早上10時至下午4時率先在烏溪沙站巴士總站與市民見面。



九巴：52輛雙層電巴將於年內投入服務 九巴表示，率先投入服務的雙層電動巴士總載客量達115人，只需充電約2小時，續航力便高達300公里，足以應付九巴近八成巴士的全日運作需要。 目前九巴擁有80部純電動巴士，其中52輛雙層電巴會於年內投入服務，行走新發展區及市區繁忙路段路線。九巴表示，正積極為現有車廠增設充電設施，及籌備在屯門和大埔，興建兩座新能源巴士多層車廠，預計於四至五年內落成，提供850個充電巴士泊位。九巴亦已向政府提出申請，於日間開放充電設施予其他電動商業車使用，擴大充電網絡，為本港推行商用車電動化出力。