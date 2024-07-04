九巴首條女車長專線　女車長：我哋唔比男性差

女車長專線自本月1日開始，全線共有11名女車長，九巴指，路線69雖為元朗區內線，但巴士會途經天慈路、朗天路等高速路段；亦有狹窄內街及元朗大馬路等車多路段，在區內駕駛一部12.8米長的雙層巴士有一定挑戰性。希望藉路線69令巿民可以感受到女車長的駕駛技術。九巴屯門廠車務主管麥成邦稱「女車長態度好，技術一流。」強調男、女車長都需通過同樣訓練及考核。

女車長：女性唔比男性輸蝕

現齡57歲的九巴車長蔡碧貞自2014年起加入九巴，工作逾10年。對開設女車長專線感到開心，認為公司重視女性，稱「女性不比男性輸蝕」。她又指曾被乘客稱讚行車穩定、舒服。另一位女車長張瑜亦表示，九巴設女車長專線是改革，形容是站在時代前端。並表示女車長優先休息室環境舒適，「換衫安心啲」。

九巴人力資源部主管楊耀偉表示，增設女車長專線及女車長優先休息室是希望加強推廣女性友善文化；亦正計劃於大埔區增設專線及休息室。