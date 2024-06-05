九巴龍運巴士工會要求加薪8%　發放節日工作津貼300元

總工會第二副主席黎兆聰會後表示理解公司經營困難，惟提出8%的加幅與去年相若，絕非「獅子開大口」，工會早前的問卷調查顯示，約四分一的會員工友提出相關加幅，工會明白公司面對鐵路競爭及經營成本等問題，但去年客量及收入上升，員工應獲分享成果，工會願意與資方商討加幅或略作調整。黎兆聰又指，在節流方案下車務督察及站長人手不足，加上增設支付寶付款方式所引起的問題，亦令前綫員工感到很大壓力，希望資方增聘人手。

他又說，工會今年問卷調查詢問員工開心指數，以10分為滿分，結果顯示約四分一會員只給予僅合格的5分，顯示對管理層有所不滿，會員又指公司要求一名站長同時監察十多條路線運作，又要求督察人員考取巴士駕駛執照等，要求正視問題。

九巴表示，九巴及龍運設有恆常機制制定薪酬調整方案，會考慮和平衡所有相關因素，包括營運情況、財政能力、社會經濟狀況和通漲水平，並參考政府及其他公營機構的指標，以提升員工薪酬待遇。公司代表與兩個工會今日就薪酬調整方案進行會面，講述公司的營運狀況和挑戰，以及未來發展，並對工會提出的部分訴求作出回應，會繼續與工會及員工保持溝通，坦誠交流，期望達成共識。



