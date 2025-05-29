九巴：82輛電動巴士行走里數達550萬公里 籌辦「電動汽車高電壓維修課程」 培訓維修人才 (吳康琦攝)

近年綠色交通日漸盛行，街道上不時會見到電能巴士行走。 九巴今日(29日)舉行「九巴綠色之旅 – 邁向零排放」典禮，不只介紹電單車隊表現，更為九巴學院的電動車輛維修訓練工場揭幕。九巴透露，學院亦正籌備開辦「電動汽車高電壓維修課程」(EVH)，盼成全港首間開辦全數三級制電動車維修培訓課程的私營機械。 九巴在沙田車廠舉行「九巴綠色之旅-邁向零排放」典禮回顧推動綠色運輸方面的發展，九巴董事總經理李澤昌指，連同龍運巴士，旗下電動巴士車隊共有82輛電動巴士，行走超過50條巴士路線，是全港最大型電動巴士車隊。

乘客數目影響電車規模擴展 李澤昌又指，旗下電巴每年行走里數由2021年的21萬公里，增加至去年的270萬公里，至今總里數超過550萬公里，減少超過八千噸碳排放；而在三年前引入的雙電巴只需充電約兩小時便可有逾三百公里的續航力，載客量亦達115人、滿足八成九巴巴士的每日營運需要。 他表示，九巴會努力持續推動綠色運輸發展，包括積極參與政府的電動專營巴士資助計劃。被問到會否擴展電車規模，李澤昌表示，難以估計未來會增購買多少電車，因現時乘客數目只有約250萬人次，仍低於疫情前280萬人次，乘客數目減少會影響購車速度，但他強調，買電車會是未來發展方向。

籌辦全新維修課程 隨著電動車輛數量的增加，維修服務需求日益增長。九巴學院總監簡迪文表示，為提供更專業的訓練環境，九巴學院在現有的技術訓練工場旁設立全新的電動車輛維修訓練工。 另外，他又提到，九巴學院現時設 「電動汽車維修安全認知課程」(EVE)及「電動汽車低電壓維修課程」(EVL)兩個課程，前者為基本的安全認知課程，而後者則教授維修電動汽車低電壓部件。 然而，車內仍有空氣壓縮機、轉向電動機組等高電壓部件須由專業人士維修；由此學院正籌備開辦「電動汽車高電壓維修課程」(EVH)，爭取於今年內獲機電工程署認可，除了向九巴維修人員傳授維修電動車，進一步提升九巴營運電巴車隊的能力 亦開放予業界人士報讀。