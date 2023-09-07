九巴16M車長九龍灣車廠疑被車撞死　另一車長涉危駕等罪被捕 (更新)

【18:00更新】九龍灣巴士車廠發生致命交通意外。事發在今日早上約7時半，位於九龍灣臨華街1號的九巴車廠，一名九巴男職員被發現倒臥在天台，腳部骨折，頭部有撞凹傷痕，陷入昏迷，懷疑之前被車撞倒，同事發現後立即報警，救護員到場將事主送往聯合醫院搶救，惜最終證實不治。至於45歲九巴車長涉危險駕駛導致他人死亡等罪被捕。

事發前往車廠天台取車

據了解，涉及意外的16M線車長今日(7日)負責駕駛早更巴士，事發前依照正常程序抵達九龍灣車廠報到，並前往車廠天台取車。在大約7時半，他被發現倒臥在上斜前往天台行車道的出口位置。初步資料顯示，涉及意外的車長懷疑較早時被另一輛巴士倒駛時撞到，該輛巴士由其他職員駕駛，設有倒車鏡頭和車尾距離感應器。