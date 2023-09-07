九巴16M車長九龍灣車廠疑被車撞死　另一車長涉危駕等罪被捕 (更新)

【18:00更新】九龍灣巴士車廠發生致命交通意外。事發在今日早上約7時半，位於九龍灣臨華街1號的九巴車廠，一名九巴男職員被發現倒臥在天台，腳部骨折，頭部有撞凹傷痕，陷入昏迷，懷疑之前被車撞倒，同事發現後立即報警，救護員到場將事主送往聯合醫院搶救，惜最終證實不治。至於45歲九巴車長涉危險駕駛導致他人死亡等罪被捕。
事發前往車廠天台取車
據了解，涉及意外的16M線車長今日(7日)負責駕駛早更巴士，事發前依照正常程序抵達九龍灣車廠報到，並前往車廠天台取車。在大約7時半，他被發現倒臥在上斜前往天台行車道的出口位置。初步資料顯示，涉及意外的車長懷疑較早時被另一輛巴士倒駛時撞到，該輛巴士由其他職員駕駛，設有倒車鏡頭和車尾距離感應器。
九巴：為員工家屬提供協助
九巴非常重視車廠內的行車安全，除設有足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌、清晰行車線等，並為所有員工提供充分的安全訓練。另外，公司不時檢討車廠的運作程序和安全指引。九巴對今次意外感到非常哀痛和難過，對死者家屬致最深切慰問，會全力向家屬提供最適切支援和協助，並會為其他有需要的同事提供情緒支援及輔導。
45歲男子倒車肇禍被捕
警方表示，上午4時48分，一名45歲男子駕駛一輛公共巴士在臨華街一巴士車廠天台倒車期間，懷疑撞倒該名49歲男子。意外後，該輛公共巴士離開現場。上午7時23分，警方接獲一巴士公司職員報案，指發現該名49歲男子倒臥在該巴士車廠天台，懷疑他曾被車撞倒。該名公共巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0262或3661 0277與調查人員聯絡。