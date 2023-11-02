熱門搜尋:
姜濤 雙11 粉嶺嘉禾戲院結業 取消黑碼 MIRROR SOGO Thankful Week 2023 埼玉縣 冰上火花 以巴衝突 金球獎 施政報告2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-02 04:31:49
日報

九巴B1及B9口岸線擬免費轉乘 待運輸署審批最快下周五推出

分享：
九巴B1及B9口岸線擬免費轉乘 待運輸署審批最快下周五推出

九巴B1及B9口岸線擬免費轉乘 待運輸署審批最快下周五推出

內地昨起取消俗稱「黑碼」的健康申報，預計對過境交通需求更大，九巴擬就兩條口岸線B1(天慈來回落馬洲站)和B9(屯門站來回香園圍口岸)提供免費轉乘優惠，只要轉乘兩條巴士線，最高優惠為兩程車費較低一程，例如在銅鑼灣坐九巴968(車費25.7元)到元朗轉乘B1(13.2元)往落馬洲，B1線票價免費轉乘，即市民實付25.7元。

九巴指，計劃的轉乘優惠下，折扣最高相當於全程票價近五折。九巴於10月初已向運輸署申請提供轉乘優惠，優惠期至明年2月25日，據指，運輸署已經原則上同意申請，正商討落實細節及時間，預計下周五(10日)推出。一般轉乘優惠設有時限，據了解，相關免費轉乘優惠，九巴暫時向運輸署申請時限是150分鐘內，但亦有待運輸署最終批准時限作準。九巴指愈來愈多港人北上，與2月相比，B1線於周末及假日的客量已升逾1倍；B9線增近1倍半，長假期周末更達2倍增幅。

除九巴外，港鐵推出限時過境列車優惠，即日起至明年2月29日，乘客在早上9時後，由指定車站前往羅湖或落馬洲站，可享有7折車費優惠。民建聯立法會議員劉國勳表示，26個指定車站中，並不涵蓋東鐵綫旺角東至太和站，以及粉嶺、上水、紅磡和金鐘站，質疑港鐵選擇性提供優惠。港鐵表示，今次安排屬短期推廣活動，又指一直因應市場情況，推出不同推廣活動，以惠及跨境旅客及本地乘客。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受