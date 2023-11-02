九巴B1及B9口岸線擬免費轉乘 待運輸署審批最快下周五推出

內地昨起取消俗稱「黑碼」的健康申報，預計對過境交通需求更大，九巴擬就兩條口岸線B1(天慈來回落馬洲站)和B9(屯門站來回香園圍口岸)提供免費轉乘優惠，只要轉乘兩條巴士線，最高優惠為兩程車費較低一程，例如在銅鑼灣坐九巴968(車費25.7元)到元朗轉乘B1(13.2元)往落馬洲，B1線票價免費轉乘，即市民實付25.7元。

九巴指，計劃的轉乘優惠下，折扣最高相當於全程票價近五折。九巴於10月初已向運輸署申請提供轉乘優惠，優惠期至明年2月25日，據指，運輸署已經原則上同意申請，正商討落實細節及時間，預計下周五(10日)推出。一般轉乘優惠設有時限，據了解，相關免費轉乘優惠，九巴暫時向運輸署申請時限是150分鐘內，但亦有待運輸署最終批准時限作準。九巴指愈來愈多港人北上，與2月相比，B1線於周末及假日的客量已升逾1倍；B9線增近1倍半，長假期周末更達2倍增幅。

除九巴外，港鐵推出限時過境列車優惠，即日起至明年2月29日，乘客在早上9時後，由指定車站前往羅湖或落馬洲站，可享有7折車費優惠。民建聯立法會議員劉國勳表示，26個指定車站中，並不涵蓋東鐵綫旺角東至太和站，以及粉嶺、上水、紅磡和金鐘站，質疑港鐵選擇性提供優惠。港鐵表示，今次安排屬短期推廣活動，又指一直因應市場情況，推出不同推廣活動，以惠及跨境旅客及本地乘客。