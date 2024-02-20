九巴Namco合作推聯乘產品 夾公仔擲彩虹贏巴士模型

九巴與遊戲機中心Namco Hong Kong宣布首度合作推出限量聯乘產品，於全線Namco夾公仔機或指定分店的彩虹池便能找到它們的蹤影，包括咕𠱸頸枕、主題巴士公仔及巴士模型；除了聯乘產品，六輛KMB x Namco全車身廣告巴士，分別行走三條九巴路線與乘客見面，把握機會捕捉它們，更有機會獲得活動主題巴士模型。

限量 咕 𠱸 頸枕 及巴士公仔 2月21日起全線分店夾公仔機限定

聯乘產品包括Namco Hong Kong九巴站牌兩用咕𠱸及KMB x Namco主題巴士公仔。當中九巴站牌兩用咕𠱸打開後可以變成頸枕；主題巴士公仔內藏一張九巴路線及Namco分店地圖的毛毯，齊集「熱狗」、「白板」、「金巴」、「紅巴」、龍運巴士和「電光綠」色的雙層電動巴士圖案。

九巴站牌兩用咕𠱸和主題巴士公仔由2月21日至3月31日，在全線13間Namco分店夾公仔機登場。數量有限，夾完即止。