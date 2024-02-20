九巴Namco合作推聯乘產品 夾公仔擲彩虹贏巴士模型

九巴與遊戲機中心Namco Hong Kong宣布首度合作推出限量聯乘產品，於全線Namco夾公仔機或指定分店的彩虹池便能找到它們的蹤影，包括咕𠱸頸枕、主題巴士公仔及巴士模型；除了聯乘產品，六輛KMB x Namco全車身廣告巴士，分別行走三條九巴路線與乘客見面，把握機會捕捉它們，更有機會獲得活動主題巴士模型。
限量咕𠱸頸枕及巴士公仔 2月21日起全線分店夾公仔機限定
聯乘產品包括Namco Hong Kong九巴站牌兩用咕𠱸及KMB x Namco主題巴士公仔。當中九巴站牌兩用咕𠱸打開後可以變成頸枕；主題巴士公仔內藏一張九巴路線及Namco分店地圖的毛毯，齊集「熱狗」、「白板」、「金巴」、「紅巴」、龍運巴士和「電光綠」色的雙層電動巴士圖案。
九巴站牌兩用咕𠱸和主題巴士公仔由2月21日至3月31日，在全線13間Namco分店夾公仔機登場。數量有限，夾完即止。
擲彩虹或捕捉主題巴士 即有機會獲聯乘巴士模型
九巴與Namco同時推出聯乘主題巴士，車身以夾公仔、擲彩虹等及其他遊戲為設計。主題巴士主要行走三條路線，包括13D [寶達 ⇋ 維港灣]、60X [屯門市中心 ⇋ 佐敦（西九龍站）] 及290X [康城站 ⇋ 荃灣西站] 。
即日起至3月31日，只要在路上拍攝KMB x Namco聯乘活動主題巴士，上載至Instagram並Tag #kmbhongkong及#namco.hk，或上載至Facebook並Tag #KMB九巴專頁及 #NAMCO HONG KONG，即有機會獲得活動主題巴士模型。
除此之外，於4月份在指定7間Namco分店(朗豪坊店、德福店、奧海城店、康城店、荃新天地店、屯門市廣場店及圍方店)的彩虹池亦會新增「KMB九巴巴士格」，只要擲中此格，即可以獲得活動主題巴士模型一部。數量有限，夾完即止。