九建集團與九龍樂善堂合作過渡性房屋 首批20個港島區單位已租出近80人受惠

九龍建業集團響應政府資助的過渡性房屋項目計劃，將100個大部分位於港島區的住宅單位，以象徵式租金租予社福機構九龍樂善堂，翻新為過渡性房屋「樂屋」項目，為有需要的家庭提供過渡性房屋。單位以房屋局的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助翻新後已陸續完工及出租，為正在輪候公屋或居於不適切住房的基層家庭改善居住環境，亦可以紓緩其經濟壓力。

首階段 20 個港島區單位 已出租 近 80 人受惠 整個計劃共提供100個住宅單位，首階段推出20個位於港島區的單位已竣工並已出租，受惠人數接近80人。而計劃餘下的80個位於港島區鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地，以及九龍區九龍城等附近地點的單位，有近半亦已翻新完成，單位可供3至6人居住，將於今年第二至第四季度陸續交予樂善堂租予計劃的輪候人士，預計受惠人數約320人。