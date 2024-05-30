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2024-05-30 11:26:52

九建集團與九龍樂善堂合作過渡性房屋　首批20個港島區單位已租出近80人受惠

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九建集團與九龍樂善堂合作過渡性房屋　首批20個港島區單位已租出近80人受惠

九建集團與九龍樂善堂合作過渡性房屋　首批20個港島區單位已租出近80人受惠

九龍建業集團響應政府資助的過渡性房屋項目計劃，將100個大部分位於港島區的住宅單位以象徵式租金租予社福機構九龍樂善堂，翻新為過渡性房屋「樂屋」項目，為有需要的家庭提供過渡性房屋。單位以房屋局的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助翻新後已陸續完工及出租為正在輪候公屋或居於不適切住房的基層家庭改善居住環境，亦可以紓緩其經濟壓力。

九建集團與九龍樂善堂合作過渡性房屋　首批20個港島區單位已租出近80人受惠 九建集團與九龍樂善堂合作過渡性房屋　首批20個港島區單位已租出近80人受惠

首階段20個港島區單位已出租80人受惠

整個計劃共提供100個住宅單位，首階段推出20個位於港島區的單位已竣工並已出租，受惠人數接近80。而計劃餘下的80個位於港島區鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地，以及九龍區九龍城等附近地點的單位，有近半亦已翻新完成，單位可供36人居住，將於今年第二至第四季度陸續交予樂善堂租予計劃的輪候人士，預計受惠人數約320人。

受惠的鄭女士(化名)一家三口原居於筲箕灣一唐樓劏房，面積約100呎，每月租金高6,300元，大兒子為初中生，女兒就讀高小，居住空間根本不足夠3人生活，只可以放一張4呎的高架床供3人同睡。鄭女士為避免影響小朋友休息，會待兩子女睡著後，才走上床上並靠近床邊休息，有時為了騰出更多空間，還會「腳碰頭」地睡在床上。鄭女士一家自從搬入「樂屋」 後，生活環境得以改善，一家人亦頓然如釋重負。

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