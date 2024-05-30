九建集團與九龍樂善堂合作過渡性房屋　首批20個港島區單位已租出近80人受惠

九龍建業集團響應政府資助的過渡性房屋項目計劃，將100個大部分位於港島區的住宅單位，以象徵式租金租予社福機構九龍樂善堂，翻新為過渡性房屋「樂屋」項目，為有需要的家庭提供過渡性房屋。單位以房屋局的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助翻新後已陸續完工及出租，為正在輪候公屋或居於不適切住房的基層家庭改善居住環境，亦可以紓緩其經濟壓力。
首階段20個港島區單位已出租近80人受惠
整個計劃共提供100個住宅單位，首階段推出20個位於港島區的單位已竣工並已出租，受惠人數接近80人。而計劃餘下的80個位於港島區鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地，以及九龍區九龍城等附近地點的單位，有近半亦已翻新完成，單位可供3至6人居住，將於今年第二至第四季度陸續交予樂善堂租予計劃的輪候人士，預計受惠人數約320人。
受惠的鄭女士(化名)一家三口原居於筲箕灣一唐樓劏房，面積約100呎，每月租金高達6,300元，大兒子為初中生，女兒就讀高小，居住空間根本不足夠3人生活，只可以放一張4呎的高架床供3人同睡。鄭女士為避免影響小朋友休息，會待兩子女睡著後，才走上床上並靠近床邊休息，有時為了騰出更多空間，還會「腳碰頭」地睡在床上。鄭女士一家自從搬入「樂屋」 後，生活環境得以改善，一家人亦頓然如釋重負。