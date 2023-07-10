九成六人擬未來一年外遊最少一次 外遊目的已轉變購物排第三

香港人愛旅遊，年初通關後不少人或已外遊一兩次。旅遊體驗平台Klook調查更發現，高達九成六受訪者指已計劃未來一年外遊最少1次或以上，比去年調查的77%高。超過三成人計劃每次外遊人均消費調高至1萬元或以上，高於疫情前水平。購物已非港人旅遊首要目的，更傾向深度遊。Klook認為，數據反映大部分市民已適應海外疫情後的新常態，不再懼怕「中招」，外遊比率再度攀升，頻率亦趨升；估計香港航班最快需到年底才恢復至七成，但市民外遊意欲不受「海鮮價」機票影響。

調查在今年5月尾至6月初以網上問卷形式訪問3,412位年齡介乎18至59歲或以上的港人，以了解未來一年(2023年6月至2024年5月)受訪者的外遊意欲等，同時調查亦有包含港人對支持本地遊的意向。結果顯示，96%人表示已計劃未來一年，最少外遊一次，較去年同期升19個百分點；其中69%計劃外遊2至4次，佔比按年(33%)倍增，而計劃外遊多於3次或以上的人亦有四成。

港人熱門旅行目的地日本排首選

至於熱門旅行目的地依然是日本，其次為台灣、泰國、韓國，而歐洲一躍成為未來5大港人旅遊目的地之一。調查發現，港人傾向短途旅遊，七成受訪者計劃未來一年旅遊日數介乎4至7日，亦有25%擬玩8至15天，整體有九成人指擬增加旅遊日數。購物已不再是港人旅遊的首要目的，品嘗美食(78％)成為最重要的體驗，其次為遊覽景點(62％)、購物(58％)、放鬆心情(58％)以及認識當地文化(24％)。