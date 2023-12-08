九成教師感壓力大 84.8%來自校內行政工作

不少教師除教學工作更要兼任行政事務，帶來不小壓力。教聯會調查指，82.8%教師每周工作超過51小時或以上；超過九成受訪教師感到壓力略大或過大，84.8%人壓力來源主要來自學校行政工作。受訪教師快樂感平均值只有4.33分，為過往10年同類數據中最低。教聯會及教工會期望教育局推出相應的支援措施減輕教師行政壓力和高工時狀況，以改善校園學教的環境；精簡學校行政工作，增加人手支援。

教聯會聯同教工會於11月中旬向全港學校發出問卷，訪問1,240名在職教師。82.8%受訪教師每周工作超過51小時或以上，當中28.8%人每周工作61至70小時；另有25%每周工作71小時或以上。