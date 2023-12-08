九成教師感壓力大 84.8%來自校內行政工作

不少教師除教學工作更要兼任行政事務，帶來不小壓力。教聯會調查指，82.8%教師每周工作超過51小時或以上；超過九成受訪教師感到壓力略大或過大，84.8%人壓力來源主要來自學校行政工作。受訪教師快樂感平均值只有4.33分，為過往10年同類數據中最低。教聯會及教工會期望教育局推出相應的支援措施減輕教師行政壓力和高工時狀況，以改善校園學教的環境；精簡學校行政工作，增加人手支援。
教聯會聯同教工會於11月中旬向全港學校發出問卷，訪問1,240名在職教師。82.8%受訪教師每周工作超過51小時或以上，當中28.8%人每周工作61至70小時；另有25%每周工作71小時或以上。
約91%受訪教師感到壓力略大或過大；壓力來源依次來自學校行政工作(84.8%)、教學(59.9%)、新增的政策要求(59.7%)、學生學習差異擴大(56.9%)及學生的情緒問題(51.6%)。教聯會指，教師除教學工作外，還須處理大量包括活動報價、聯絡外間機構等行政工作，超出負荷；同時須不斷進修，並擔心學校收生問題會影響工作穩定性。
快樂感十年新低
以0至10分自評工作的快樂程度，教師的快樂感平均值只有4.33分，較前年5.13分及去年4.71分有明顯的下跌，為過往10年同類數據中最低。近九成在過去一周感到疲乏，逾六成感洩氣，近半感到交集、憤怒和無助。
教聯會及教工會期望教育局推出相應的支援措施減輕教師行政壓力和高工時狀況，以改善校園學教的環境；精簡學校行政工作，增加人手支援；亦建議撥出資源給辦學團體和學校，為教師提供正向心理學短期課程，提升教師的抗逆力和輔導學生能力，以改善學界師生的負面情緒。