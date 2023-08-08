九旬婦提53萬現鈔藏買餸車被盜 警追緝3涉案南亞漢

在銀行提取大額現鈔，小心附近賊人伺機埋手。一名年近九旬婦昨早在兒子陪同下，先後於紅磡3間銀行提取合共53萬元現金，並放在一輛方形買餸車內；二人其後到紅磡巿政大廈體育館洗手間，兒子如廁期間，賊人趁婦人不留神時推走該架買餸車，警方接報到場，在巿政大廈一後梯發現該買餸車但車內現鈔已被偷走，警方正追緝疑涉案3名南亞裔男子。

該名89歲姓朱老婦昨早9時在50歲姓陳的兒子陪同下，在紅磡一帶3間銀行提取共約53萬元現金，用衣物及環保袋包裹後，放在一輛方形買餸車內。母子二人在紅磡廣場用膳後，一同前往紅磡巿政大廈體育館4樓洗手間，兒子如廁時，婦人獨自在升降機大堂等候，期間曾綁鞋帶，賊人見有機可乘，趁機推走婦人身旁的買餸車。兒子得悉後，於中午12時28分報警求助。據指，婦人疑因看新聞後，擔心會發生戰爭並影響經濟環境，金錢放在銀行不安全，故從銀行提走積蓄。

警方接報到場調查，於市政大樓一後樓梯發現涉事買餸車，惟車內的現金已被偷走。警方翻查閉路電視，初步相信3名南亞裔男子涉案，其中1人負責落手推車及偷錢、同黨負責「睇水」，各人分別經由後樓梯到一樓出口，以及搭升降機離開。警方帶走該名89歲老婦協助調查，案件交由九龍城警區刑事調查隊六隊跟進，暫未有人被捕。

3名涉案南亞裔男子，年齡介乎30至40歲、戴口罩、其中兩人身穿深色上衣、深色褲子，1人穿淺色上衣、淺色褲子。