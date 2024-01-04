九肚山母子帶4狗散步被六旬夫婦指「發癲咬人」起爭執 4人同送院齊被捕

網上流傳兩段影片，一名女網民於元旦日（1月1日）在社交平台上發帖表示，她於除夕夜（31日）帶著4隻狗到九肚山一帶散步時遇到一對夫婦，惟女方突指稱片主的「大狗會發癲咬人」，女網民隨即回應指：「我哋只係行過，邊忽咬到你？」其後雙方因此口角，繼而動武，更被對方襲擊。 從女網民上載的兩條影片中可見，第一段片拍攝到一對穿著紅衫及黑衫的夫婦，在麗坪路38號對開與女網民及其兒子爭執，片末見到紅衫男子突然用手拍打鏡頭，阻止繼續拍攝。

第二段片顯示，黑衫女一邊拉扯著女網民，一邊叫道：「唔好指我啊，你做乜指我啫。」紅衫男亦上前捉住女網民的手，將她推往麗坪路38號保安更亭的牆角，然後又轉身起飛腳踢向正在拍片的兒子，女網民欲從後拉扯紅衫男意圖解圍，惟紅衫男迅速轉身，用手叉著女網民的頸部，再次將她推向牆角，女網民嚇得連忙高呼「救命」，片段至此完結。 女網民表示紅衫男曾踢邊境牧羊犬 女網民表示，紅衫男曾「起腳大力踢」其邊境牧羊犬一腳，她為了保護4隻愛犬，故引該對夫婦到另一邊，雙方因而爭執。她於是報警求助。她指自己頸、手均受皮外傷，被男子叉頸撼牆時有暈眩及窒息的感覺，近兩日仍有頸痛及耳鳴的情況，但由於自己有出手自衞，亦被警方控告。至於其愛犬已照X光，無傷及肋骨，只是肌肉有疼痛。