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2024-01-04 17:48:16

九肚山母子帶4狗散步被六旬夫婦指「發癲咬人」起爭執 4人同送院齊被捕

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（「香港動物報」網頁圖片）

網上流傳兩段影片，一名女網民於元旦日（11日）在社交平台上發帖表示，她於除夕夜（31日）帶著4隻狗到九肚山一帶散步時遇到一對夫婦，惟女方突指稱片主的「大狗會發癲咬人」，女網民隨即回應指：「我哋只係行過，邊忽咬到你？」其後雙方因此口角，繼而動武，更被對方襲擊。

從女網民上載的兩條影片中可見，第一段片拍攝到一對穿著紅衫及黑衫的夫婦，在麗坪路38號對開與女網民及其兒子爭執，片末見到紅衫男子突然用手拍打鏡頭，阻止繼續拍攝。

右二為被踢傷狗狗Nikki。

第二段片顯示，黑衫女一邊拉扯著女網民，一邊叫道：「唔好指我啊，你做乜指我啫。」紅衫男亦上前捉住女網民的手，將她推往麗坪路38號保安更亭的牆角，然後又轉身起飛腳踢向正在拍片的兒子，女網民欲從後拉扯紅衫男意圖解圍，惟紅衫男迅速轉身，用手叉著女網民的頸部，再次將她推向牆角，女網民嚇得連忙高呼「救命」，片段至此完結。

女網民表示紅衫男曾踢邊境牧羊犬

女網民表示，紅衫男曾「起腳大力踢」其邊境牧羊犬一腳，她為了保護4隻愛犬，故引該對夫婦到另一邊，雙方因而爭執。她於是報警求助。她指自己頸、手均受皮外傷，被男子叉頸撼牆時有暈眩及窒息的感覺，近兩日仍有頸痛及耳鳴的情況，但由於自己有出手自衞，亦被警方控告。至於其愛犬已照X光，無傷及肋骨，只是肌肉有疼痛。

狗主何小姐到傷勢

4人同送院齊被捕

警方指，除夕夜晚上11時07分接獲報案，指一對母子包括一名47歲何姓女子與其26歲兒子在火炭麗坪路38號放狗時，因道路使用問題與一對夫婦包括一名64歲黎姓男子及一名66歲姓馬女子爭執，雙方動武，4人涉公眾地方打交被捕，4人同被送往威爾斯親王醫院治理。

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