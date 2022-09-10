九華徑燒烤場重開首日即遭突擊巡查　25食客每人罰5000

美孚九華徑無牌經營燒烤場去年警方和食環署以「限聚令」高調執法，燒烤場一度停業，燒烤場於網上宣布昨日復業，政府採取跨部門聯合行動到九華徑兩間燒烤場突擊巡查，25名顧客違限聚令被發5,000元定額罰款告票，另外場地負責人亦被傳票形式檢控。現場顧客在警方勸喻後全部自行離開。

葵青民政事務處指，昨日聯同食物環境衞生署、環保署、地政總署，消防處及香港警務處採取突擊聯合行動，到葵青區九華徑兩個疑違規經營的燒烤場採取執法行動，展示政府對違法行為零容忍的決心。食環署根據《食物業規例》(第132X章)巡查處所有否無牌經營食物業及遵守相關防疫規例；環保署根據《空氣污染管制條例》(第311章)及《噪音管制條例》(第400章)進行氣味及噪音滋擾的評估，同時檢查場所的污水排放有否符合規例；地政總署根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)對私人農地上所搭建的未經批准構築物發出通知，要求於限期前作出糾正；消防處在該處進行消防安全巡查，並會針對違規事項採取執法行動；警方亦嚴格執行《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，向現場顧客發出25張5,000元定額罰款告票，亦向場地負責人以傳票形式作出檢控，打撃在公眾地方進行受禁群組聚集。發言人指，各政府部門會繼續密切監察情況，並於適當時採取執法行動。