九龍何來｜命名傳說源自「龍脈薈萃」　以獅子山為界背後有段故

龍，在中國文化中有吉祥和強大的意思。香港不少地方都以「龍」字命名；而最多人認識的一個，肯定是「九龍」。
九龍是香港三大區域之一，雖然面積只有47平方公里，佔香港陸地面積（約1,110平方公里）不到5%，卻盛載着全港30%的人口，超過223萬人安居於此。居於香港的你，有沒有聽過「九龍」一名的由來？又是否知道九龍有「新」和「舊」之分？
九龍名字由來 說法有二
關於「九龍」名字的由來，眾說紛紜，當中比較多人傳頌的說法有兩個：
第一是與地理和風水有關。有指九龍是九條山脈薈萃的地方；在風水學上，山脈即是龍脈，因此這片薈萃龍脈之地，就被稱為「九龍」。
現時黃大仙祠的《九龍壁記並序》，亦刻記了以下一段：「蓋九龍山脈，自獅嶺奔騰而下，婉婉如龍者九，與壁中九龍夭矯不群無以異也。」
宋帝昺與八座青山 合稱「九龍」
第二個說法，相傳源自逃難至香港的宋帝昺。宋朝末年，宋帝昺被元軍追殺，逃至九龍。某日宋帝昺登石，眼見這一帶青山處處，便向群臣說：「八座青山，每山一龍，是八條龍」。丞相陸秀夫接着說：「陛下貴為天子，亦是一龍。」八座山（八龍）加上宋帝昺（一龍），就是「九龍」。
明朝史料已有九龍存在
到底「九龍」一名何時開始沿用，如今已難考究。但根據香港地方志中心資料，九龍這個地名，最早見於明朝萬曆九年（1581年）《蒼梧總督軍門志》中的《全廣海圖》。
根據清朝康熙二十七年（1688年）的《新安縣志》，不但記載了九龍在明、清期間曾設置戰船防範倭寇入侵，證明九龍具有重要的海防地位；而《新安縣志》同時列出「九龍村」等香港村落的名字。據悉九龍村位置，就在昔日的九龍寨城前方，因此亦有認為，「九龍」一名是源自這條九龍村。
哪裏是九龍？界限街以南？獅子山以南？
九龍的界線在哪裏？有人說，界限街以南就是九龍；又有人說，獅子山以南才是九龍。到底哪裏才是九龍？這要從歷史說起。
1842年，清廷因鴉片戰爭戰敗，被逼與英國簽訂中國歷史上第一條不平等條約──《南京條約》，把香港島割讓予英國；1860年再與英國簽下《北京條約》，割讓九龍半島，以如今的界限街為界。但隨着1898年英國根據《展拓香港界址專條》租借新界，這條邊界便失去作用。
九龍分新舊 源於歷史和城市發展
歷史和城市發展因素，令九龍出現新、舊之分。
「舊九龍」是指伴隨《北京條約》割讓的土地，即是界限街以南的九龍半島範圍。至於「新九龍」，則是港英政府為了市區發展需要，從新界劃入九龍的地段。1937年港英政府刊憲，把界限街以北、獅子山以南，即如今的深水埗、九龍塘、黃大仙及觀塘一帶原屬新界的地段，劃為「新九龍」。九龍的定義，從此擴大。
法例和地契仍見「新九龍」存在
及至1968年，因為推行「民政主任計劃」，港英政府將新、舊九龍及香港島重新分為十區，參照新界理民官的模式，派駐民政主任管理各區事務，新、舊九龍的界線逐漸模糊。
時至今天，已經很少人再以「新」和「舊」去區分九龍。不過在香港法例和土地契約當中，「九龍」及「新九龍」的分野依然存在。