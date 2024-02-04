九龍何來｜命名傳說源自「龍脈薈萃」　以獅子山為界背後有段故

龍年｜九龍何以命名？以界限街還是獅子山為界？九龍有新舊之分？

龍，在中國文化中有吉祥和強大的意思。香港不少地方都以「龍」字命名；而最多人認識的一個，肯定是「九龍」。

九龍是香港三大區域之一，雖然面積只有47平方公里，佔香港陸地面積（約1,110平方公里）不到5%，卻盛載着全港30%的人口，超過223萬人安居於此。居於香港的你，有沒有聽過「九龍」一名的由來？又是否知道九龍有「新」和「舊」之分？

九龍名字由來 說法有二

關於「九龍」名字的由來，眾說紛紜，當中比較多人傳頌的說法有兩個：

第一是與地理和風水有關。有指九龍是九條山脈薈萃的地方；在風水學上，山脈即是龍脈，因此這片薈萃龍脈之地，就被稱為「九龍」。

現時黃大仙祠的《九龍壁記並序》，亦刻記了以下一段：「蓋九龍山脈，自獅嶺奔騰而下，婉婉如龍者九，與壁中九龍夭矯不群無以異也。」