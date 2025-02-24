九龍公園水池抽乾清洗致3條魚死亡　康文署：外判無跟從指引處理龜魚(更新)

救援動物組織「龜途」向《香港動物報》求助，指屬康文署管轄的九龍公園內中國花園一個大型水池洗池期間，懷疑因相關職員沒有在事前全部撈起池中的巴西龜及遊魚使其慘遭暴曬、乾煎，並因此命懸一線。機構已即時通知愛協，因當時未能找到相關處理的負責人，最終報警求助。

《香港動物報》報道指，「龜途」創辦人阿邦在收到市民相關通知，到場視察，發現園內一個大型池塘疑被清潔工人放水洗池，但缺水的池塘內仍有不少魚及龜。報道指，最少有4條魚在泥濘掙扎跳動，部分魚身已乾透，當中近一尺長的魚與10隻龜在幾近乾涸的池底尋求水源；另亦有許多鯉魚在無水的地方乾煎，甚至有龜疑誤以為魚已死掉企圖食魚的情況。阿邦更指，期間亦目睹有工人將龜掉落地上及用腳踢，形容情況離譜及屬虐待動物，於是尋求相關機構協助。報道指，警方接報到場後，負責工作的負責人員承認洗池過程對待動物做法不恰當，承諾以後會改善及更好監管前線員工，現已將水池放水及將有關動物放回水池。

