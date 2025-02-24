九龍公園水池抽乾清洗致3條魚死亡　康文署：外判無跟從指引處理龜魚(更新)

救援動物組織「龜途」向《香港動物報》求助，指屬康文署管轄的九龍公園內中國花園一個大型水池洗池期間，懷疑因相關職員沒有在事前全部撈起池中的巴西龜及遊魚使其慘遭暴曬、乾煎，並因此命懸一線。機構已即時通知愛協，因當時未能找到相關處理的負責人，最終報警求助。
《香港動物報》報道指，「龜途」創辦人阿邦在收到市民相關通知，到場視察，發現園內一個大型池塘疑被清潔工人放水洗池，但缺水的池塘內仍有不少魚及龜。報道指，最少有4條魚在泥濘掙扎跳動，部分魚身已乾透，當中近一尺長的魚與10隻龜在幾近乾涸的池底尋求水源；另亦有許多鯉魚在無水的地方乾煎，甚至有龜疑誤以為魚已死掉企圖食魚的情況。阿邦更指，期間亦目睹有工人將龜掉落地上及用腳踢，形容情況離譜及屬虐待動物，於是尋求相關機構協助。報道指，警方接報到場後，負責工作的負責人員承認洗池過程對待動物做法不恰當，承諾以後會改善及更好監管前線員工，現已將水池放水及將有關動物放回水池。
香港動物報：已非單一事件
《香港動物報》指上月亦曾發生同類事件，據指，與九龍公園同屬康文署管理的荔枝角公園，有清潔工人上月20日在清洗「嶺南之風」大型水池時，同樣懷疑有關職員沒抽乾湖水被抽乾後，湖底剩下最少17隻巴西龜被暴曬。據當日報道，愛協督察到場向康文署職員解釋龜隻的基本需求並警告職員必須確保龜隻長期有食水供應，在沒有水的漁池中加設水盆，當時康文署職員指如市民發現在過程中有遺漏龜隻，可立即通知他們作改善。怎料相隔一月，竟再發生同樣事情。
康文署：會向清潔服務承辦商發出警告
康文署回覆查詢表示，經初步調查後，發現在水景設施放水期間，有個別外判清潔員工沒有跟從相關指引處理龜隻及魚類。署方續指，為確保水景設施衞生清潔，九龍公園的水景設施每年進行最少兩次清潔工作。由於該中國花園人工湖將進行改善工程，康文署近日為該人工湖和小水池放水及進行清潔工作，並於2月23日開始先為小水池重新注水。一般來說，職員在清洗水景設施時，會把魚類或龜隻暫時放於其他水池中，待清洗工作完成後便會把魚類或龜隻放回原來水景設施內。康文署已即時再三提醒所有員工，要按指引處理及善待公園內的動物，並會向清潔服務承辦商發出警告，以嚴肅跟進有關事件。