九龍區現「假鈔黨」多店收500元偽鈔　警拘一男涉款6400元

近日九龍區多間商店收500元假鈔，一名金毛紋身男子被「天眼」拍攝到多次使用假鈔。(網上圖片)

「假鈔黨」近日肆虐九龍區，區內多間食肆、茶飲店及的士司機紛紛中招，收到懷疑假500元偽鈔，一名金毛紋身男子被「天眼」拍攝到多次使用500元偽鈔。警方昨晚(9日)表示，經調查後已在旺角通菜街拘捕一名男子，他未能出示身份證明文件，涉嫌「行使偽製紙幣」及「未能出示身份證明文件」。

警方指，在上周五(6日)至昨日(9日)共接獲5宗報案，指在九龍區内有多間店鋪收到懷疑500元偽鈔，用以付款購物，部分商戶不虞有詐，以現金找贖。其後有店鋪職員懷疑受騙，遂報案求助。

警方經情報分析及翻查附近閉路電視後，昨日在旺角通菜街截查並拘捕上述該名男子。據了解，被捕男子25歲，報稱姓嚴。警方表示經調查後該被捕人涉嫌與近日數宗於區内利用面值500元偽鈔向不同店鋪付款購物的案件有關，涉及金額為6,400元。

500元中銀偽鈔編號ES及AJ

據了解，九龍區多間食肆近日中招，指收到兩張500元偽鈔，編號為AJ，包括在旺角通菜街一間日式食肆，以及旺角彌敦道、亞皆老街和豉油街的茶飲店等均曾收到偽鈔，另外亦有的士司機表示亦收到偽鈔，俱為中銀500元港幣，當中編號有ES和AJ。