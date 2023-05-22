九龍城升降台倒塌8人傷 工程師料超重失平衡

九龍城沙浦道日前(20日)發生嚴重工業意外，一個在半空中的升降台，在拍戲期間突然倒塌往後翻，撞向後方一吊臂車，導致現場最少8人受傷。電影業界說按照行業慣例，升降台上有8個人是「標準配套」，有工程師則估計意外或平台超重導致失去平衡。勞工處表示正調查事件，如有違例將依法處理。

上周六一個電影劇組正在位於九龍城的富豪東方酒店對開拍攝。現場共有3支吊臂，左邊吊著反光板，右邊有一盞射燈，中間的吊臂連著升降台。當日下午4時半，升降台升到富豪東方酒店4樓的位置時突然傾斜，導致升降台上8人墮地受傷，包括2名攝影師及6名助手，年齡介乎32至61歲。全部人清醒送往醫院治理。網上流傳相片可見，運載升降台的吊車向後倒下，車尾着地、車頭向天，近乎垂直。車上的升降台及支撐柱壓着泊在後面另一輛吊車，需要消防坍塌搜救專隊到場固定車身。

涉事電影公司：已為劇組買保險

英皇電影發聲明指，正與七印象文化共同投資及製作的電影，拍攝期間發生意外，8名傷者均是工作人員，會全力支援及協助傷者，開拍前已為劇組全部工作人員購買保險。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，在高台上再加搖臂來拍攝，並非沒有先例，「基本要有4人去固定搖臂，加上燈光師、電工和攝影組，8個人我們會說是標準配套。」田啟文亦透露，認識意外中其中兩名傷者，分別負責操作搖臂及燈光師，均有超過30年經驗。

工作台須戴安全帶

結構工程師倪學仁指出，升降台上太多人，加上攝影搖臂的重量，很大機會是超載導致升降台失去平衡，引致意外。他又指，升降台駕駛室有荷載表，提醒操作員升降台不同角度的荷載上限，而升降台上的人也必須戴上安全帽，佩戴安全帶，並扣住圍欄，惟現場相片並未看見工作人員佩戴相關裝備。

勞工處表示，根據法例，僱主須為僱員提供安全的工作系統，為僱員提供所需訓練等；而升降工作台指引亦訂明，負責人須確保操作員曾接受訓練，升降台應該有徹底檢驗及測試，工作台人員須佩戴安全帶等。勞工處得知意外發生後，已即時派員到場調查。如發現有違例事項，必定會依法處理。