九龍城寨之圍城｜揚威海外　劉震稱不時檢視及優化支援電影業界

有立法會議員表示，近期電影《九龍城寨之圍城》在康城影展大放異彩，關注政府會否優化「電影發展基金」，包括提高每部電影可獲的融資額等，同時會否支持香港電影到其他地方發行。
政府會對基金運作及資助範疇作出檢視
署理文化體育及旅遊局局長劉震說，政府會因應電影業界的發展需要，不時對基金運作及資助範疇作出檢視，並會繼續主動接觸業界，了解意見以便考慮進一步優化現有機制。
他指出，基金至今資助100多部電影，起用超過100名新進導演和監製，相關電影亦獲得超過160個本地及國際獎項，其中例如《毒舌大狀》、《闔家辣》、《年少日記》等均獲得不錯的票房成績。而電影製作融資計劃下獲資助的項目亦創造超過3500個工作機會。另外，創意香港會聯同香港電影發展局研究，考慮進一步支援香港電影在海外發行。
政府可透過資助吸引國際團隊來港拍電影
體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛認為，政府可透過不同資助吸引更多國際團隊來港拍電影，既可宣傳香港景點，亦可幫助本港電影從業員。選委界議員洪雯建議當局可利用市場資本例如提供稅務優惠，以成立種子基金等，推動本地文化藝術創意產業發展。
劉震回應說，政府會考慮如何吸引更多外國電影在港拍攝，包括提供一站式協調服務及不同優惠等，如有方案會適時公布。劉震又表示，政府可考慮利用社會不同界別力量，推動產業發展。
原文刊登於 香港電台