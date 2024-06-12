九龍城寨之圍城｜揚威海外　劉震稱不時檢視及優化支援電影業界

有立法會議員表示，近期電影《九龍城寨之圍城》在康城影展大放異彩，關注政府會否優化「電影發展基金」，包括提高每部電影可獲的融資額等，同時會否支持香港電影到其他地方發行。

政府會對基金運作及資助範疇作出檢視

署理文化體育及旅遊局局長劉震說，政府會因應電影業界的發展需要，不時對基金運作及資助範疇作出檢視，並會繼續主動接觸業界，了解意見以便考慮進一步優化現有機制。

他指出，基金至今資助100多部電影，起用超過100名新進導演和監製，相關電影亦獲得超過160個本地及國際獎項，其中例如《毒舌大狀》、《闔家辣》、《年少日記》等均獲得不錯的票房成績。而電影製作融資計劃下獲資助的項目亦創造超過3500個工作機會。另外，創意香港會聯同香港電影發展局研究，考慮進一步支援香港電影在海外發行。