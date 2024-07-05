九龍城寨之圍城｜楊潤雄稱考慮重置電影廠景於九龍寨城公園

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，正與電影《九龍城寨之圍城》有關方面密切商討重置部分電影廠景作展覽用途，並考慮利用康文署現有場地重置，而九龍寨城公園是可考慮的選址之一。
相信一年時間內能夠做到
楊潤雄接受港台《上任兩周年》系列專訪時形容，當局與電影製作公司方面談得不錯，而九龍寨城公園是一個選擇，亦是當局有考慮的地點，因為電影本身的歷史就在那裡，不過亦要視乎最終建議，才決定哪些地方較適合。他說，考慮的因素包括相關地點能擺放多少廠景，以及廠景的大小，以至重建的廠景可以展出多久等都要仔細研究，重申相關細節仍存在變數。被問到展覽何時可以展出，楊潤雄說，相信一年時間內能夠做到，而電影已公布會拍攝前傳及續集，期望熱潮不會太快過去。
另外，對於導演杜琪峯近日向傳媒表示，他成立的「鮮浪潮國際短片節」10多年來首次不獲藝術發展局資助。楊潤雄回應指，政府的電影發展基金有很多不同計劃資助新晉導演，而「首部劇情電影計劃」過去數年已協助很多新晉導演推出第一部作品，相關電影亦很受歡迎，當局同時亦提供電影的融資計劃，有關方向不會改變。至於個別項目，藝發局是否資助亦有一套考慮，認為「鮮浪潮」已獲藝發局資助多年，局方可能覺得計劃已經可以自己發展，又或考慮以同樣的資源資助其他較新的項目。
原文刊登於 香港電台