九龍城寨之圍城｜楊潤雄稱考慮重置電影廠景於九龍寨城公園

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，正與電影《九龍城寨之圍城》有關方面密切商討重置部分電影廠景作展覽用途，並考慮利用康文署現有場地重置，而九龍寨城公園是可考慮的選址之一。

相信一年時間內能夠做到

楊潤雄接受港台《上任兩周年》系列專訪時形容，當局與電影製作公司方面談得不錯，而九龍寨城公園是一個選擇，亦是當局有考慮的地點，因為電影本身的歷史就在那裡，不過亦要視乎最終建議，才決定哪些地方較適合。他說，考慮的因素包括相關地點能擺放多少廠景，以及廠景的大小，以至重建的廠景可以展出多久等都要仔細研究，重申相關細節仍存在變數。被問到展覽何時可以展出，楊潤雄說，相信一年時間內能夠做到，而電影已公布會拍攝前傳及續集，期望熱潮不會太快過去。