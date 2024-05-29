九龍城寨之圍城｜楊潤雄：電影場景已拆除 研展覽劇照道具

電影《九龍城寨之圍城》票房突破8,250萬，榮登香港電影史上華語電影總票房第2位。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府正與《九龍城寨之圍城》的公司商議，探討將電影的物資，例如劇照、片段、道具等物料作展覽的可能性，以吸引市民及旅客參觀，了解九龍城寨的掌故及電影製作的背後故事，期望該電影的帶動，結合相關旅遊項目，發展電影旅遊產業。

楊潤雄回應議員書面質詢時表示，《九龍城寨之圍城》在政府空置場地搭建場景已在拍攝完成後拆除，將場地交還給政府，他早前率領電影發展局及業界代表團出席康城影展，見證《九龍城寨之圍城》廣受國際業界歡迎，足見香港電影在國際間的魅力。

康文署亦將改良現時九龍寨城公園導賞團的內容及安排，加強有關九龍寨城的歷史介紹，以及電影故事背景及場景的關聯；署方亦會聯同旅遊事務署，為旅遊從業員提供培訓，增強他們對九龍寨城歷史和景點的認識，以提升本地旅遊景點的吸引力。

創意香港亦會聯同電影發展局研究，考慮從推廣電影文化及與電影相關知識產權方面，透過電影發展基金支持相關展覽及推廣活動。他又說，政府未來會繼續與電影及旅遊業界合作，藉電影的文化影響力，善用香港旅遊元素加強推廣，吸引更多旅客訪港。

