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2024-05-29 14:30:33

九龍城寨之圍城｜楊潤雄：電影場景已拆除 研展覽劇照道具

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電影《九龍城寨之圍城》

電影《九龍城寨之圍城》

電影《九龍城寨之圍城》票房突破8,250萬，榮登香港電影史上華語電影總票房第2位。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府正與《九龍城寨之圍城》的公司商議，探討將電影的物資，例如劇照、片段、道具等物料作展覽的可能性，以吸引市民及旅客參觀，了解九龍城寨的掌故及電影製作的背後故事，期望該電影的帶動，結合相關旅遊項目，發展電影旅遊產業。

九龍城寨之圍城｜連續27日票房冠軍破8251萬票房 攀上港影史最賣座華語片亞軍 九龍城寨之圍城｜區議員倡在公園重置電影廠景　舉辦工作坊教旅客製作魚蛋 《九龍城寨之圍城》拍攝場景 《九龍城寨之圍城》拍攝場景 《九龍城寨之圍城》拍攝場景 《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞接受am730專訪。 鄭保瑞直言，創作《九龍城寨之圍城》的過程也難免聯想香港。(羅錦鴻攝) 鄭保瑞拍《九龍城寨之圍城》時，嘗試以動作娛樂片包裝本土情懷。 伍允龍在《九龍城寨之圍城》演王九。 劉俊謙和張文傑在《九龍城寨之圍城》分演信一和四仔。 胡子彤在《九龍城寨之圍城》演十二少。 林峯在《九龍城寨之圍城》演陳洛軍。 由林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑在電影《九龍城寨之圍城》演的「城寨四少」 。 電影《九龍城寨之圍城》斥資5.000萬搭景廠景，務求盡量還原八十、九十年代的城寨面貌。 電影《九龍城寨之圍城》斥資5.000萬搭景廠景，務求盡量還原八十、九十年代的城寨面貌。 電影《九龍城寨之圍城》斥資5.000萬搭景廠景，務求盡量還原八十、九十年代的城寨面貌。 電影《九龍城寨之圍城》斥資5.000萬搭景廠景，務求盡量還原八十、九十年代的城寨面貌。 電影《九龍城寨之圍城》斥資5.000萬搭景廠景，務求盡量還原八十、九十年代的城寨面貌。 電影《九龍城寨之圍城》斥資5.000萬搭景廠景，務求盡量還原八十、九十年代的城寨面貌。 電影《九龍城寨之圍城》斥資5.000萬搭景廠景，務求盡量還原八十、九十年代的城寨面貌。 電影《九龍城寨之圍城》展現香港昔日情懷，上映後掀起熱潮 張文傑出席《九龍城寨之圍城》「520特別謝票場」向觀眾派心。(林俊源攝) 胡子彤出席《九龍城寨之圍城》「520特別謝票場」向觀眾派心。(林俊源攝) 林峯出席《九龍城寨之圍城》「520特別謝票場」向觀眾派心。(林俊源攝) 林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑從康城回港，馬不停蹄出席《九龍城寨之圍城》「520謝票場」。(林俊源攝) 林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑從康城回港，馬不停蹄出席《九龍城寨之圍城》「520謝票場」。(林俊源攝)

改良九龍寨城公園導賞團內容

楊潤雄回應議員書面質詢時表示，《九龍城寨之圍城》在政府空置場地搭建場景已在拍攝完成後拆除，將場地交還給政府，他早前率領電影發展局及業界代表團出席康城影展，見證《九龍城寨之圍城》廣受國際業界歡迎，足見香港電影在國際間的魅力。

康文署亦將改良現時九龍寨城公園導賞團的內容及安排，加強有關九龍寨城的歷史介紹，以及電影故事背景及場景的關聯；署方亦會聯同旅遊事務署，為旅遊從業員提供培訓，增強他們對九龍寨城歷史和景點的認識，以提升本地旅遊景點的吸引力。

創意香港亦會聯同電影發展局研究，考慮從推廣電影文化及與電影相關知識產權方面，透過電影發展基金支持相關展覽及推廣活動。他又說，政府未來會繼續與電影及旅遊業界合作，藉電影的文化影響力，善用香港旅遊元素加強推廣，吸引更多旅客訪港。
 

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