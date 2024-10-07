九龍城寨之圍城｜機場展出多個寨城場景 李家超：透過電影推動文化和旅遊融合

全球票房累計超過9億元、將代表香港角逐奧斯卡金像獎「最佳國際劇情片」的港產片《九龍城寨之圍城》，機場將舉行由旅發局、機管局、文創產業發展處和電影出品方合作的電影展，以1:1重現片中多個80年代的寨城場景。行政長官李家超今日(7日)到機場出席開幕禮。
「原汁原味」還原電影中場景
李家超致辭時表示，電影不但展示演員精湛的演技和引人入勝的橋段，更加承載九龍城寨這個於30年前已經拆卸的地方，「原汁原味」高度還原電影中的經典場景。展覽除了可感受九龍城寨昔日的風華，亦令大家更了解港產片背後匠心獨運的製作，喚起對香港電影的熱愛，期望可透過電影的影響力，推動電影文化和旅遊融合，發展電影旅遊產業。
「香港無處不旅遊」 開發有關旅遊項目
李家超又說，電影創下香港電影最多入場人數的紀錄，早前更衝出國際大獲好評，不單只吸引全球對香港電影的關注，也引發大眾對香港獨特文化和歷史的興趣。香港電影多年來享譽國際，是重要的軟實力，是多代電影人努力的成果，更是說好香港故事的重要文化旅遊資產，政府會全力與各界合作，積極推動「香港無處不旅遊」概念，也會繼續開發以港產片電影為題的旅遊項目，吸引更多旅客及推廣電影文化，對外推廣香港電影業。