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2024-12-16 14:41:26

九龍城寨之圍城｜電影展覽移師啟德AIRSIDE　增5大打卡位　藏演員戲服等彩蛋(多圖)

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《九龍城寨之圍城》電影展覽即日起移至啟德展出，直至明年4月13日。

《九龍城寨之圍城》電影展覽即日起移至啟德展出，直至明年4月13日。

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港產片《九龍城寨之圍城》掀起城寨熱，電影展覽早前在機場抵港大堂舉行，旅發局公布今日（16日）起，電影展覽移至啟德AIRSIDE舉辦，展期至明年4月13日。這次新增5個打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所，並加設電影未有收錄的驚喜彩蛋。同場設有餐飲攤位，售賣電影出現過的叉燒飯等。

《九龍城寨之圍城》電影展覽即日起移至啟德展出，直至明年4月13日。 《九龍城寨之圍城》電影展覽即日起移至啟德展出，直至明年4月13日。 旅發局呈獻 《九龍城寨之圍城》升級版電影展覽 《九龍城寨之圍城》電影展覽 從未在跌打舖內出現的「四仔」女友，容貌將以素描形式首度曝光 《九龍城寨之圍城》電影展覽 跌打舖內的「四仔」面具 《九龍城寨之圍城》電影展覽 懷舊大牌檔，提供當年九龍寨城經典美食，重現八九十年代風味。 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 裁縫店擺放電影演員戲服 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 入場人士可走進多個電影經典場景 《九龍城寨之圍城》電影展覽 裁縫店 寨城是個大工場，小型裁縫店為街坊提供專業服務。 《九龍城寨之圍城》電影展覽 士多提供八九十年代的雜貨和玩具以及不同的懷舊小吃。 《九龍城寨之圍城》電影展覽 擺放經典葫蘆形大銅壺的涼茶舖，提供傳統地道涼茶飲料，健康養生。 《九龍城寨之圍城》電影展覽 場內設有由電影發行商「無限動力」為是次展覽而設計的限量主題精品發售 《九龍城寨之圍城》電影展覽 團隊特意製作充滿玩味的微縮模型 《九龍城寨之圍城》電影展覽 團隊特意製作充滿玩味的微縮模型 《九龍城寨之圍城》電影展覽 團隊特意製作充滿玩味的微縮模型 《九龍城寨之圍城》電影展覽 團隊特意製作充滿玩味的微縮模型

電影展覽除了重現在機場展出過的1：1電影場景，如髮廊、冰室、後巷、四子房等，今次還新增5個打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所。店鋪的擺設造型和價錢牌均參照當年實物塑造，展現80年代城寨氛圍。

展覽包涵寨城後巷及室內場景，這次還加入電影内的聲效和演員對話，增添觀展的沉浸式體驗。不同場景中隱藏多個驚喜彩蛋，讓入場人士逐一發掘，當中包括角色「四仔」的女友容貌素描、原裝電影演員戲服以及專為是次展覽創造的一系列電影的微縮模型等。

售賣「城寨叉燒飯」

展覽同場亦有一系列延伸餐飲及零售攤位，包括售賣經典港式美食，如叉燒飯，腸粉、碗仔翅等，搭配懷舊特色外賣包裝。此外，場內亦有士多，售賣各式各樣的懷舊零食及玩具，如眼鏡朱古力、可樂糖、聖誕老人面具、迷你水槍等。另外，場內亦設有由電影發行商為是次展覽而設計的限量主題精品發售，包括城寨模型、城寨保溫瓶、T恤、精美火柴盒、明信片、杯墊、原創小說作家余兒的書籍及實景集等。


 

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九龍寨城公園正籌辦展覽 明年3月推出

展覽由今日起舉行至4月13日，位於啟德AIRSIDE一樓108號鋪，由早上11時開放至晚上9時(今日晚上6時開放)。財政司副司長黃偉綸在開幕禮表示，九龍寨城公園正在籌辦另一個室內及室外元素的展覽，希望明年3月至4月推出，詳情稍後由康文署和文創產業發展處公布。