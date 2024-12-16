九龍城寨之圍城｜電影展覽移師啟德AIRSIDE　增5大打卡位　藏演員戲服等彩蛋(多圖)

港產片《九龍城寨之圍城》掀起城寨熱，電影展覽早前在機場抵港大堂舉行，旅發局公布今日（16日）起，電影展覽移至啟德AIRSIDE舉辦，展期至明年4月13日。這次新增5個打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所，並加設電影未有收錄的驚喜彩蛋。同場設有餐飲攤位，售賣電影出現過的叉燒飯等。

電影展覽除了重現在機場展出過的1：1電影場景，如髮廊、冰室、後巷、四子房等，今次還新增5個打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所。店鋪的擺設造型和價錢牌均參照當年實物塑造，展現80年代城寨氛圍。

展覽包涵寨城後巷及室內場景，這次還加入電影内的聲效和演員對話，增添觀展的沉浸式體驗。不同場景中隱藏多個驚喜彩蛋，讓入場人士逐一發掘，當中包括角色「四仔」的女友容貌素描、原裝電影演員戲服以及專為是次展覽創造的一系列電影的微縮模型等。

售賣「城寨叉燒飯」

展覽同場亦有一系列延伸餐飲及零售攤位，包括售賣經典港式美食，如叉燒飯，腸粉、碗仔翅等，搭配懷舊特色外賣包裝。此外，場內亦有士多，售賣各式各樣的懷舊零食及玩具，如眼鏡朱古力、可樂糖、聖誕老人面具、迷你水槍等。另外，場內亦設有由電影發行商為是次展覽而設計的限量主題精品發售，包括城寨模型、城寨保溫瓶、T恤、精美火柴盒、明信片、杯墊、原創小說作家余兒的書籍及實景集等。



