32歲非禮罪成男子 持刀闖九龍城法院追斬裁判官王證瑜 律政司強烈譴責

九龍城裁判法院今日(2日)發生公眾人士持刀企圖襲擊裁判官事件。一名男子早上10時許在8樓第8庭內的公眾旁聽席突「發難」，從袋中取出一把刀衝向法官席，企圖襲擊裁判官王證瑜，王及時避開逃離現場，男子事敗逃離法庭，被庭警及兩名等候上庭的警員在庭外被制服，並另外在其身上及袋中再起獲3把魚生刀，疑犯被捕後送院檢查，3名警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，亦送往伊利沙伯醫院治理。

據悉，男子袋中同時檢獲腐蝕性液體，爆炸品處理課已到場處理。警員在法院出入口發現一部單車，懷疑屬於疑犯，正圍封調查。