九龍城潑水節擬改名「泰繽紛」 深水埗推激光劍活動吸動漫迷

多區區議會陸續召開首次會議，並「度橋」推動地區經濟。其中九龍城區議會計劃在4月舉辦「龍城美食潑水『泰』繽紛」嘉年華，商戶擬提供電子消費優惠，提振區內經濟；深水埗區議會擬舉辦推廣新興運動激光劍活動、文青市集介紹當區布藝文化，以及在荔枝角賞花季節辦市集賣花藝食品和擺設。學者關注多區同時舉辦活動，難吸引足夠人流；建議各區用主題區分，並可以跨區合作，以達協同效應。
九龍城區議會昨舉行首次會議，會上討論到籌辦推動地區經濟發展的活動，當中擬聯同民政事務處及九龍城工商業聯會於4月中旬，即泰國新年期間舉辦「龍城美食潑水『泰』繽紛」，吸引區內外市民及遊客到訪九龍城。嘉年華提供地道的泰式美食，亦有歌舞、泰拳比賽等文化體驗。區議會還建議在區內設打卡點，在啟德車站廣場或九龍寨城公園設立懷舊霓虹燈牌；在牛棚藝術村牆上繪製3D畫作，展示昔日牛棚或汽車渡輪碼頭的面貌。
深水埗有不少咖啡館和電腦商舖，向來吸引不少年輕人駐足。該區區議會主席兼民政事務專員黃昕然提3項建議，包括下月舉辦「激光攻殼@深水埗」，將推廣新興運動激光劍吸引動漫迷，市民參加活動可在指定零售店和餐廳獲折扣優惠。黃認為，數碼產品和動漫主題互補性強，可提升數碼產品區的氛圍，若項目成功，可考慮定期舉辦，逐步發展成地區品牌項目。
乖巧寶寶立像將軍澳南海濱公園
至於觀塘區議會計劃於1月25日至2月16日，在觀塘市中心重建區活動空間舉行「龍騰觀塘新春夜巿」活動，設置不同攤位，並考慮招募本土知名食品品牌參與，提供各種民間小食、飲料、創意商品及手工藝品展銷。西貢區則擬於將軍澳南海濱公園設立內地著名動漫「乖巧寶寶」立像；將軍澳南灣畔徑設立夜光行人徑；於西貢市中心萬宜灣新村的大廈外牆繪製大型壁畫「街坊百貓圖」作打卡點。而著名的「高街鬼屋」西營盤高街舊精神病院則被中西區區議會看中，建議設燈飾裝置作打卡點，吸引本地居民及遊客到訪。
18區籌辦活動或會「撞橋」。恒大市場學系助理教授鄺家麒關注地區建議的活動類近，或出現資源重疊；同一時間有不同地區辦活動，未必有足夠的人流、消費力支撐。他指，18區各自去做，難達協同效應；若跨區合作，以主題區分效果或較好。