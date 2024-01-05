九龍城潑水節擬改名「泰繽紛」 深水埗推激光劍活動吸動漫迷

多區區議會陸續召開首次會議，並「度橋」推動地區經濟。其中九龍城區議會計劃在4月舉辦「龍城美食潑水『泰』繽紛」嘉年華，商戶擬提供電子消費優惠，提振區內經濟；深水埗區議會擬舉辦推廣新興運動激光劍活動、文青市集介紹當區布藝文化，以及在荔枝角賞花季節辦市集賣花藝食品和擺設。學者關注多區同時舉辦活動，難吸引足夠人流；建議各區用主題區分，並可以跨區合作，以達協同效應。

九龍城區議會昨舉行首次會議，會上討論到籌辦推動地區經濟發展的活動，當中擬聯同民政事務處及九龍城工商業聯會於4月中旬，即泰國新年期間舉辦「龍城美食潑水『泰』繽紛」，吸引區內外市民及遊客到訪九龍城。嘉年華提供地道的泰式美食，亦有歌舞、泰拳比賽等文化體驗。區議會還建議在區內設打卡點，在啟德車站廣場或九龍寨城公園設立懷舊霓虹燈牌；在牛棚藝術村牆上繪製3D畫作，展示昔日牛棚或汽車渡輪碼頭的面貌。